Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Por que o museu do Louvre tem esse nome?

É difícil encontrar uma resposta certeira. Existem algumas hipóteses, mas não há consenso. Conheça as teorias.

Por Manuela Mourão 23 out 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Fotografia da entrada à noite no Museu do Louvre.
 (David Giral Photography/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que o museu do Louvre tem esse nome? Priorizar nos meus resultados Google

A resposta certa, ninguém sabe. O nome é antigo, misterioso e as teorias sobre ele são debatidas. Nenhum documento oficial explica a origem com certeza, e o que temos são hipóteses que misturam latim, francês medieval e até línguas germânicas.

O Museu do Louvre, originalmente conhecido como Palácio do Louvre, foi construído como uma fortaleza medieval no final do século 12. Sua função mudou drasticamente ao longo dos séculos, transformando-se na principal residência dos reis da França e, mais tarde, em um local para a exposição das coleções reais de arte. O Louvre foi oficialmente inaugurado como museu público, sob o nome de Museu Central das Artes, durante a Revolução Francesa.

Uma das teorias mais populares da origem de seu nome remete ao século 12, quando o rei Filipe Augusto mandou erguer uma fortaleza para proteger Paris dos ingleses. O local era conhecido como Lupara, palavra latina ligada a lupus – “lobo”. A ideia é que a região, então coberta por florestas, abrigasse caçadores e, claro, lobos. Assim, o nome “Louvre” teria nascido de louverie, um esconderijo de caçadores de lobos.

Deste mesmo período surge uma segunda hipótese: ao acrescentar o sufixo -ara em Lupara, a palavra toma o significado de um lugar assombrado, ou habitado em grande número, por lobos. A fortaleza de Filipe Augusto teria recebido o nome de uma floresta rica em lobos, que pode ter existido onde hoje é o Louvre.

Siga
Continua após a publicidade

Outra vertente defende que o nome vem do frâncico – língua dos antigos povos francos –, mais precisamente das palavras leouar ou lower, que significam “castelo” ou “torre de vigia”. Faz sentido: a construção original era uma fortaleza imponente, perfeita para vigiar o inimigo que se aproximava pelo Sena.

Há ainda quem acredite que “Louvre” venha do francês antigo l’ouvert, “o espaço aberto”. Ou, numa versão mais poética, do verbo ouvrer, “trabalhar” ou “construir”, já que o imenso torreão central era chamado pelos operários de “a obra” – l’œuvre, em francês.

Por fim, uma historiadora do próprio museu, Geneviève Bresc, propôs uma explicação mais geográfica: o nome teria vindo de uma área próxima onde corria um pequeno rio que desaguava no Sena. Quando a fortaleza foi erguida sobre aquele terreno, ela teria simplesmente herdado seu nome.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
etimologia
França
Louvre
museu
Paris
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).