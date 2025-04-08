Em 2017, o detector de metais de Frank Hoferichter indicou a presença de algo metálico em uma plantação de milho na Alemanha. Hoferichter acionou um arqueólogo local, Daniel Nösler, para investigar o mistério. Juntos, eles já haviam encontrado tesouros – incluindo fragmentos de lâminas da Idade do Bronze e alguns dos achados mais antigos desta época no estado alemão da Baixa Saxônia.

Em 2024, as pesquisas não invasivas voltaram a acontecer na mesma região – e dessa vez, revelaram dois punhais de bronze de mais de três mil anos. “Com a prospecção geomagnética, as estruturas arqueológicas no solo podem se tornar visíveis mesmo sem escavação”, disse Nösler, em comunicado. Diante do sinal da presença de grandes objetos enterrados, os arqueólogos começaram a escavar cuidadosamente o solo com pás e ferramentas delicadas.

Foi quando encontraram as duas lâminas, a apenas 30 centímetros de profundidade. “Uma das lâminas estava presa verticalmente no solo e a outra também estava quase verticalmente na areia, possivelmente atingida por um arado”, diz Nösler. “Foi um golpe de sorte o fato de os achados não terem sido destruídos em uma profundidade tão rasa no local, que vem sendo cultivado com maquinário agrícola pesado há anos.”

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Combinando as peças encontradas em 2024 e as de 2017, pesquisadores do Instituto de Hamburgo apontam que as lâminas são feitas de bronze, uma liga de cobre e estanho, e datam de pelo menos 1,5 mil anos antes de Cristo. Provavelmente, as ferramentas são originárias do leste da Europa Central.

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Eles acreditam que as lâminas tinham cabos de madeira que já foram decompostos após tantos séculos no solo. A equipe também supõe que as ferramentas não eram utilizadas como armas, e também que não são vestígios de algum sepultamento. As razões: os punhais foram enfiados verticalmente no solo, no que parece ter sido uma ação deliberada.

“Os punhais provavelmente tinham um significado ritual, com um fundo religioso ou ideológico”, explica Mörtz, arqueólogo envolvido na pesquisa e especialista em armas da Idade do Bronze.

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Os artefatos são os primeiros achados da Idade do Bronze na região. Sua descoberta é importante para enriquecer a história que já é conhecida sobre as práticas rituais de comunidades antigas na parte oriental da Europa Central.

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