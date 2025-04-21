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História

Qual é a origem das palavras “papa” e “conclave”?

Uma vem do grego. A outra tem significado em latim.

Por Maria Clara Rossini 21 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
.
 (Massimo Merlini/iStock)
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Na doutrina da Igreja Católica, o título de papa é dado aos sucessores de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é considerado o primeiro papa, já que teria assumido a liderança do cristianismo após a morte de Jesus.

A palavra “papa” vem do grego antigo pappas, que significa “pai”. Mas nem sempre ela designou a autoridade máxima da Igreja Católica. Entre os séculos 3 e 5 depois da morte de Cristo, o título de “papa” era concedido a bispos em geral. Foi só no século 9 d.C. que a palavra passou a designar apenas o bispo de Roma, líder da Igreja Católica.

Atualmente existem dois papas no cristianismo. Um deles é o conhecido bispo de Roma, enquanto o outro título pertence ao Patriarca Grego Ortodoxo de Alexandria, também chamado Papa e Patriarca de Alexandria e toda a África. O atual papa grego ortodoxo é Teodoro II. 

Quando um papa morre ou renuncia, cardeais de todo o mundo se reúnem em um conclave para escolher seu sucessor. A votação é secreta, e pode durar dias. Ao longo do período de decisão, os cardeais não podem receber nenhuma informação exterior – já que isso poderia influenciar sua escolha. 

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A palavra conclave vem do termo con clavis, que significa com chave em latim – uma referência à confidencialidade do processo. A eleição passou a ser dessa forma devido a pressões políticas e discussões que sempre ocorriam na hora de decidir um novo papa.

Após a morte do papa Clemente IV, no século 13, os cardeais passaram mais de dois anos tentando escolher um novo papa. A questão só se resolveu quando o magistrado local trancou os eleitores no palácio episcopal e forneceu só pão e água até que escolhessem o novo líder da igreja. Deu certo, e a tradição permaneceu.

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