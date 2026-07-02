Qual é o significado da estampa da camisa do México, a mais vendida da Copa

Em um jogo sem grandes dificuldades nessa terça-feira (30), o México cravou um placar de 2 a 0 ainda no primeiro tempo contra o Equador, em sua vitória mais recente na Copa do Mundo 2026. Assim, a seleção mexicana garante sua classificação nas oitavas de final do campeonato sediado na América do Norte, e segue intocada após quatro jogos vitoriosos.

Os jogadores mexicanos entraram em campo vestindo a inconfundível camisa verde estampada que, por sua vez, também tem acumulado vitórias sobre seus pares. Questionada pela Reuters na semana passada, a Adidas revelou que o modelo 1 da camiseta do México foi o uniforme da Copa mais vendido no mundo.

Copa do Mundo: Por que os jogadores usam chuteiras rosas?

Junto com os Estados Unidos e o Canadá, o México é um dos países sede da Copa do Mundo de 2026, mas um detalhe certamente ajudou a colocar a camiseta da seleção mexicana à frente das outras anfitriãs: um padrão circular em linhas grossas e escuras, que cobre quase toda a extensão do uniforme em cor verde, o mesmo tom da bandeira do país.

O desenho é inspirado em um item da cultura indígena do México – a Pedra do Sol, um disco de basalto olivínico marcado com entalhes que datam entre 1250 e 1519 d.C., durante o Império Asteca.

Continua após a publicidade

Com 3,65 metros de diâmetro e aproximadamente 25 toneladas, o fragmento de rocha traz inscrições referentes aos cultos solares que integravam a religião dos povos astecas (também conhecidos como mexicas). Hoje, ele fica guardado no Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) do México.

No centro de seus anéis, consta o rosto de Tonatiuh, o deus-Sol asteca. No entorno, representações dos quatro sóis (as quatro eras que antecederam o atual, quinto sol), dos pontos cardeais, do movimento dos astros e de outras figuras mitológicas, além das marcações referentes aos dias, semanas, meses e anos. Por isso, a rocha cerimonial também recebeu o apelido de “Calendário Asteca”, ainda que não fosse, de fato, o calendário usado no cotidiano.

Não é a primeira vez que uma camiseta da seleção mexicana homenageia a Pedra do Sol. O novo uniforme homenageia a camisa usada pelos jogadores do México na Copa do Mundo da França, em 1998, que contava com os contornos do rosto de Tonatiuh. O uniforme foi produzido pela marca ABA Sport, e, até hoje, é considerado pelos torcedores como um dos mais bonitos já vestidos pela seleção.

Continua após a publicidade

A camisa se distinguia por fugir dos elementos futebolísticos tradicionais e incorporar ícones da cultura indígena mexicana. Além disso, segundo o relato de Riccardo Guzman, autor da camisa, o desenho foi feito em coisa de meia hora.

“Desde que meu chefe, Ignacio Villareal, comentou comigo que havia a possibilidade de trabalhar com a Seleção, minha cabeça já começou a imaginar aquela imagem em uma camisa do México. Eu dormia sonhando com isso. Então, quando o Nacho me disse que já estava tudo acertado, eu já tinha a ideia na cabeça e, em meia hora, fiz o primeiro esboço da camisa que a Seleção Mexicana usou na França 98”, contou Guzmán em entrevista à ESPN. O artista revelou que ainda guardava aquele primeiro esboço.

O novo uniforme, feito pela Adidas, não conta mais com o rosto do deus solar, e escolhe enfatizar, de forma mais estilizada, os anéis da Pedra do Sol. No centro, a Águia-Real Asteca – a mesma do brasão do time – é quem ocupa o lugar de Tonatiuh.

Continua após a publicidade

A Pedra do Sol está, atualmente, em posse do governo federal mexicano. Assim, para fazer uso do símbolo, a Adidas pagou cerca de 41.265 pesos para o México, o que equivale a cerca de 2.249,15 dólares.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.