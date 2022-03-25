Sem “cura gay”: como Freud explica a atração entre pessoas do mesmo sexo

Sigmund Freud mantinha um estilo de vida conservador. Proibiu sua esposa de trabalhar, era rígido quanto ao horário das refeições, não admitia palavrão e oferecia flores às mulheres – gardênias eram suas preferidas. Para manter a famosa barba sempre bem aparada, ia todos os dias, religiosamente, ao barbeiro.

Mas esse conservadorismo todo era da porta da mente para fora. Pois o inventor da psicanálise foi libertário em muitas de suas teses ligadas à sexualidade. Inclusive à homossexualidade.

Achava, por exemplo, que a proposta de “cura gay” era uma aberração. Em 1935, escrevendo para uma mãe americana, que se lamentava por ter um filho homossexual, o Freud deu esta resposta, muito à frente do seu tempo: “Nada há nela [na homossexualidade] de que se deva ter vergonha; não é um vício nem um aviltamento, nem se pode qualificá-la de doença. (…) Diversos indivíduos sumamente respeitáveis, nos tempos antigos e modernos, foram homossexuais, e entre eles encontramos alguns dos maiores dos nossos grandes homens (Platão, Leonardo da Vinci etc.). É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como um crime, além de ser uma crueldade”.

Esse homem de costumes tradicionais fez, no início do século passado, o que muitas sociedades do nosso tempo ainda não foram capazes: conferiu igualdade aos homossexuais em relação a seus pares héteros. “A investigação psicanalítica opõe-se com extrema determinação à tentativa de separar os homossexuais dos outros seres humanos, como um grupo particularizado.”

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Para se ter uma ideia de quanto sua perspectiva era avançada, foi somente em 1973, quase 40 anos após essa carta-resposta, que a Associação Americana de Psiquiatria finalmente retirou a homossexualidade da sua lista de transtornos mentais.

Segundo a biógrafa de Freud, a francesa Elizabeth Roudinesco, “o que lhe interessava de imediato não era valorizar, inferiorizar ou julgar a homossexualidade, porém compreender suas causas, sua gênese e sua estrutura, do ponto de vista de uma nova doutrina do inconsciente”.

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Somos todos bissexuais

Sigmund Freud considerava que a homossexualidade é uma consequência direta da bissexualidade inerente a todas as pessoas. Para ele, pelo menos no nosso inconsciente, somos todos bissexuais, e projetar uma personalidade homo ou heterossexual só depende de como a repressão atua na nossa mente. Homens héteros, por exemplo, reprimem o que há de feminino em sua vida psíquica; homens gays não.

Em suas elaborações, Freud buscou responder a uma questão que ainda provoca polêmica nos dias de hoje: por que, afinal, alguém é gay? Em 1920, ele chegou à conclusão de que, no caso dos homens, isso se estabelece no momento do indivíduo eleger seu objeto sexual (a pessoa por quem ele é atraído), quando então prevalece uma fixação infantil na figura da mãe – além de um sentimento de decepção com o pai.

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Um ano depois, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, o pensador contextualiza a instauração da homossexualidade após a puberdade, mas ainda como reflexo de uma situação vivida na infância: o vínculo forte entre o menino e a mãe. Após as turbulências do complexo de Édipo, em vez de o garoto se aproximar da figura paterna, mantém o vínculo com a mãe – não mais como seu amante inconsciente, mas agora se identificando com ela. Transformando-se nela.

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E as mulheres? Para Freud, algumas têm um “complexo de masculinidade” relacionado à sua polêmica tese da “inveja do pênis” (segundo a qual, meninas sofrem um golpe em seu amor-próprio quando percebem que nunca terão o membro que os meninos têm). Entre elas, umas não se conformariam com essa “castração” e fariam de conta, no inconsciente, de que também têm um pênis. Esse processo mental as levaria à homossexualidade ou a uma “vocação fálica”: querer assumir papéis tradicionalmente masculinos na sociedade. Como ser CEO de uma empresa (lembremos que Freud é um homem do século 19, quando as mulheres estavam a anos-luz das conquistas de direitos e oportunidades do século 21).

Nas questões da sexualidade, Freud via tudo por um filtro masculino – era sua perspectiva “falocêntrica” da nossa vida psíquica. Segundo ele, um alto cargo numa multinacional, para muitas mulheres, é um pênis simbólico, que elas finalmente podem bater na mesa.

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Este texto é baseado em trechos do livro Freud Sem Traumas, escrito pelo próprio autor deste artigo.