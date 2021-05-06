Túmulo de 78 mil anos é o mais antigo já encontrado na África

Diferente de outros animais, os seres humanos não deixam seus entes queridos largados em qualquer canto após a morte. Somos os únicos que fazem enterros e, mais do que isso, respeitamos e cultuamos aquele corpo como se ele ainda estivesse vivo.

O momento exato da História em que essa prática começou ainda é um mistério, mas a maior parte dos registros de enterros intencionais compreendem os últimos 30 mil anos. Agora, uma nova sepultura encontrada na África pode ajudar a provar que o costume é bem mais antigo, podendo ter começado há mais de 70 milênios.

O túmulo foi encontrado na caverna Panga ya Saidi, localizada ao longo da costa do Quênia. A história começa em 2013, quando arqueólogos que exploravam a área retiraram uma amostra de sedimento para datação e encontraram ali resquícios de ossos degradados. Eles voltaram para escavar o local e, finalmente, encontraram a cova repleta de ossos.

Contudo, os arqueólogos não podiam tocar nas evidências sem que elas começassem a se esfarelar. A solução foi moldar os ossos em gesso para que eles pudessem ser levados para estudo nos Museus Nacionais do Quênia e, posteriormente, para o Centro Nacional de Pesquisa sobre Evolução Humana em Burgos, na Espanha. Todo o processo levou cerca de quatro anos.

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Os cientistas descreveram a descoberta em um estudo publicado na última quarta-feira (5) na revista Nature. De acordo com os pesquisadores, os ossos pertencem a uma criança Homo sapiens, provavelmente do sexo masculino, que morreu quando tinha entre dois anos e meio e três anos. O garoto estava enrolado em uma mortalha já degradada, provavelmente feita de folhas grandes ou pele de animais, e foi encaixado na cova rasa em posição fetal.

Além disso, as análises sugerem que uma espécie de travesseiro foi posta sob sua cabeça, como se o menino fosse realmente entrar em um sono eterno. Os restos mortais datam de 78 mil anos atrás, o que levou os cientistas a classificarem o suposto sepultamento como o mais antigo feito por humanos modernos no continente africano.

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A África parece ter sido o local de surgimento de outras práticas adotadas pelos humanos, como o uso de joias e a pintura com pigmento ocre. Os cientistas não descartam a possibilidade dos rituais funerários também terem se originado lá, espalhando-se depois pelo mundo a partir de seus migrantes. Até a recente descoberta, os possíveis enterros intencionais mais antigos do continente datavam de 68 e 74 mil anos atrás, respectivamente, em Taramsa (Egito) e na Caverna da Fronteira (África do Sul).

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Mas ainda há a possibilidade da cultura dos sepultamentos ser anterior a este episódio registrado no Quênia. Pedaços de ocre vermelho encontrados próximos de ossadas de 100 mil anos na caverna Qafzeh, em Israel, sugerem que o material pode ter sido empregado em algum tipo de ritual funerário, sendo um dos casos mais antigos fora do continente africano.

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Todos os últimos casos citados se referem ao Homo sapiens, mas a espécie pode não ter sido a única a sepultar seus mortos. No início de 2020, pesquisadores encontraram restos mortais de 70 mil anos na caverna de Shanidar, no Iraque, que remetiam aos neandertais – uma espécie primitiva de hominídeo, já extinta.

De toda forma, ainda não é possível dizer se os neandertais começaram a sepultar os mortos independentemente, se aprenderam com os humanos modernos ou, ainda, se foi um costume herdado de ancestrais comuns de ambos.

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O menino encontrado no Quênia recebeu o nome de Mtoto, que significa “criança” em suaíli. Não se sabe do que o garoto morreu, mas o cuidado tido com seu corpo, sugerido pela forma que foi embalado e pelo travesseiro, mostram que o objetivo não era simplesmente se livrar de um cadáver. Além disso, o sepultamento parece ter sido feito no próprio local em que as pessoas viviam, já que a caverna Panga ya Saidi é conhecida como um espaço de habitação, que abriga, inclusive, outros túmulos mais jovens. São necessários mais estudos na região para, quem sabe, encontrar novas covas e desvendar um pouco mais sobre essa (fúnebre) história.