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Introdução Um fóssil raro de Edmontossauro, com um dente de Tiranossauro incrustado no focinho, revela a estratégia de caça e a força brutal do T-Rex há 66 milhões de anos. A descoberta em Montana, detalhada na PeerJ, reforça que o T-Rex era um predador ativo, e não apenas um carniceiro.

Principais Tópicos





Fóssil raro de Edmontossauro com dente de Tiranossauro encravado no focinho. Evidência direta de que o T-Rex era um predador ativo, desmentindo a teoria de carniceiro. Análise revela estratégia de ataque frontal e mordida poderosa para imobilizar a presa. Ausência de cicatrização indica morte imediata do Edmontossauro. Crânio com múltiplas marcas de mordida demonstra consumo parcial da carcaça.

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Um fóssil encontrado no estado de Montana, nos Estados Unidos, preservou um momento dramático ocorrido há cerca de 66 milhões de anos, na reta final da era dos dinossauros.

Trata-se do crânio de um edmontossauro, um grande herbívoro de bico de pato, que ainda carrega incrustado no osso do seu focinho o dente quebrado de um tiranossauro.

O achado, descrito na revista científica PeerJ, oferece uma das evidências mais diretas já encontradas de como esses predadores atacavam e manipulavam suas presas.

O fóssil foi descoberto em 2005 na Formação Hell Creek, uma região rica em restos de dinossauros do final do Cretáceo, no leste de Montana. O espécime, catalogado como MOR 1627, é um crânio quase completo de um edmontossauro adulto.

Durante anos ele integrou a coleção do Museu das Montanhas Rochosas, até que pesquisadores decidiram examiná-lo com mais atenção. Foi então que perceberam um detalhe incomum: um dente incrustado no osso nasal, na parte superior do focinho.

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Esse tipo de acontecimento é raro no registro fóssil. Mesmo quando um dente se parte durante uma mordida, ele normalmente cai, se perde ou é deslocado antes da fossilização. Para permanecer ali por milhões de anos, precisa ficar estável no osso e ser soterrado antes que a carcaça seja destruída.

O dente funciona como uma espécie de “assinatura” do agressor, pois possui características que permitem identificar a espécie que realizou a mordida.

O tamanho, a forma e a densidade das serrilhas foram comparados com outros dentes conhecidos de carnívoros que viviam na mesma região. O resultado foi que o predador era um tiranossauro com crânio entre 86 centímetros e 1,12 metro de comprimento. Isso corresponde a um animal com peso superior a 1,8 tonelada e possivelmente próximo de seis toneladas – típico de um adulto plenamente desenvolvido.

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As tomografias computadorizadas revelaram ainda mais detalhes. O dente, com cerca de 2,2 centímetros de altura preservada, penetrou o osso em um ângulo inclinado e ficou alojado profundamente na cavidade nasal do animal. A ausência de qualquer sinal de cicatrização ao redor indica que o edmontossauro morreu no momento da mordida ou pouco depois. Ou seja, não houve tempo para o organismo reagir e reparar o ferimento.

Além disso, o crânio apresenta pelo menos outras 23 marcas de mordida, distribuídas em diferentes regiões. Muitas delas estão associadas aos músculos da mandíbula, indicando que o tiranossauro também consumiu parte da carne do animal após sua morte.

A posição do dente oferece pistas importantes sobre o ataque. Ele está orientado de cima para baixo e levemente inclinado para a frente, o que indica que o tiranossauro mordeu o edmontossauro de frente, mirando o focinho. Esse detalhe é significativo porque sugere um comportamento específico: o predador provavelmente estava tentando controlar o animal ou aplicar um golpe fatal.

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Esse tipo de estratégia é comum entre grandes carnívoros modernos. Leões, por exemplo, frequentemente mordem a cabeça ou o focinho da presa para imobilizá-la ou sufocá-la. Crocodilos também atacam a região frontal para dominar o animal antes de matá-lo. Segundo os autores, o padrão observado no fóssil é consistente com esse tipo de comportamento predatório, e não com uma simples alimentação sobre um cadáver já morto.

A força envolvida foi enorme. Para que o dente se quebrasse e ficasse preso no osso, o tiranossauro teve que exercer uma pressão extraordinária. Isso é coerente com o que se sabe sobre sua mordida, considerada uma das mais poderosas da história da Terra.

Outro aspecto importante é o estado geral do crânio. Apesar das mordidas, ele permanece relativamente intacto e articulado – os ossos ainda estão conectados em sua posição original. Isso sugere que, após matar o edmontossauro e consumir parte da carne, o tiranossauro abandonou o resto do cadáver antes de desmembrá-lo completamente.

Novamente, esse comportamento tem paralelos modernos. Grandes predadores frequentemente deixam para trás partes menos nutritivas de uma carcaça, como o crânio, especialmente quando há competição com outros carnívoros ou quando encontram presas mais fáceis.

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O estudo também contribui para um debate antigo na paleontologia: o tiranossauro era um caçador ativo ou apenas um necrófago que se alimentava de carcaças? Durante décadas, alguns cientistas defenderam que ele seria principalmente um “faxineiro” da pré-história. Mas evidências como esta reforçam a visão oposta. Os autores concluem que o fóssil registra um episódio de predação seguido de consumo parcial da carcaça e posterior abandono.

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