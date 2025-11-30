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Mundo Estranho

“Arigato” vem de “obrigado”? Conheça palavras gringas com origem no português

Às vezes, a similaridade não é pura coincidência

Por Victor Bianchin 30 nov 2025, 12h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia do Liam Gallagher, do lado esquerdo um balão de pensamento escrito "Obrigado!" e do lado direiro um balão de fala escrito "Arogato!".
 (Gettyimages: Mike Coppola/Freepik: rawpixel.com/Montagem sobre reprodução)
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“Arigato” vem de “obrigado”? Conheça palavras gringas com origem no português Priorizar nos meus resultados Google

No final de novembro, o último show da banda Oasis em São Paulo trouxe um momento inusitado: o vocalista Liam Gallagher foi agradecer o público e disse “arigato” em vez de “obrigado”.

No X/Twitter, apontou-se que a confusão não era à toa: “ele meio que está certo porque ARIGATO só existe por causa do OBRIGADO que os portugueses levaram para lá em 1540”, disse o usuário @lizzzleepy.

Essa história não é bem assim. Embora a ideia de que “arigato” (ありがとう) tenha se originado da palavra portuguesa “obrigado” tenha sido muito difundida ao longo dos anos, o termo, na verdade, vem de “arigatashi”, uma junção de “ari” do verbo “aru” (ser, estar, existir) e “katashi”, adjetivo que significa dificuldade. 

Originalmente, a palavra era usada para descrever coisas extremamente incomuns ou raras. Posteriormente, passou a ser usada para expressar gratidão em contextos religiosos, partindo da ideia de que o que as divindades nos entregam (como a compaixão de Buda) são coisas raras de se conseguir. Eventualmente, o uso evoluiu para expressar gratidão em todo tipo de contexto. Tudo isso muito antes de os portugueses chegarem ao Japão no século 16!

Siga

Apesar da história falsa, muitas palavras em outras línguas têm origem no português. Confira:

PALAVRAS DE OUTRAS LÍNGUAS QUE TÊM ORIGEM NO PORTUGUÊS

Japonês

  • Pan (パン) → pão
  • Botan (ボタン) → botão
  • Buranko (ブランコ) → balanço
  • Furasuko (フラスコ) → frasco
  • Karuta (カルタ) → carta (baralho)
  • Koppu (コップ)  → copo
  • Shabon (シャボン) → bolha de sabão
  • Tabako (タバコ) → tabaco
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Fontes: 1, 2, 3

Malaio/indonésio

  • Altar → altar
  • Baldi ou belede → balde
  • Beranda → varanda
  • Gereja → igreja
  • Kemeja → camisa
  • Keju → queijo
  • Meski → mais que
  • Minggu → domingo
  • Pastel → pastel
  • Tuala → toalha

Fonte: 1

Inglês

  • Breeze → brisa
  • Albatross → alcatraz
  • Mosquito → mosquito
  • Baroque → barroco
  • Fetish → feitiço
  • Savvy → sabe
  • Tank → tanque
  • Lingo → língua
  • Embarrass (verbo) → embaraçar
  • Cobra → cobra-capelo
  • Junk (embarcação) → junco
  • Launch (embarcação) → lancha
  • Caramel → caramelo
  • Tapioca → tipi’óka (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
  • Jaguar → jaguarete (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
  • Jacaranda → yacaranda (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
  • Piranha → pirá-aña (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
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Fonte: 1

Francês

  • Azulejo → azulejo
  • Cobra → cobra
  • Coco → coco
  • Caldeira → caldeira

Fonte: 1

Swahili

  • Meza → mesa
  • Leso → lenço
  • Kasha → caixa
  • Ingreza → inglês
  • Almaria → armário
  • Mvinyo → vinho
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Fontes: 1, 2

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