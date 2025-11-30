“Arigato” vem de “obrigado”? Conheça palavras gringas com origem no português

No final de novembro, o último show da banda Oasis em São Paulo trouxe um momento inusitado: o vocalista Liam Gallagher foi agradecer o público e disse “arigato” em vez de “obrigado”.

No X/Twitter, apontou-se que a confusão não era à toa: “ele meio que está certo porque ARIGATO só existe por causa do OBRIGADO que os portugueses levaram para lá em 1540”, disse o usuário @lizzzleepy.

Essa história não é bem assim. Embora a ideia de que “arigato” (ありがとう) tenha se originado da palavra portuguesa “obrigado” tenha sido muito difundida ao longo dos anos, o termo, na verdade, vem de “arigatashi”, uma junção de “ari” do verbo “aru” (ser, estar, existir) e “katashi”, adjetivo que significa dificuldade.

Originalmente, a palavra era usada para descrever coisas extremamente incomuns ou raras. Posteriormente, passou a ser usada para expressar gratidão em contextos religiosos, partindo da ideia de que o que as divindades nos entregam (como a compaixão de Buda) são coisas raras de se conseguir. Eventualmente, o uso evoluiu para expressar gratidão em todo tipo de contexto. Tudo isso muito antes de os portugueses chegarem ao Japão no século 16!

Apesar da história falsa, muitas palavras em outras línguas têm origem no português. Confira:

PALAVRAS DE OUTRAS LÍNGUAS QUE TÊM ORIGEM NO PORTUGUÊS

Japonês

Pan (パン) → pão

Botan (ボタン) → botão

Buranko (ブランコ) → balanço

Furasuko (フラスコ) → frasco

Karuta (カルタ) → carta (baralho)

Koppu (コップ) → copo

Shabon (シャボン) → bolha de sabão

Tabako (タバコ) → tabaco

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Fontes: 1, 2, 3

Malaio/indonésio

Altar → altar

Baldi ou belede → balde

Beranda → varanda

Gereja → igreja

Kemeja → camisa

Keju → queijo

Meski → mais que

Minggu → domingo

Pastel → pastel

Tuala → toalha

Fonte: 1

Inglês

Breeze → brisa

Albatross → alcatraz

Mosquito → mosquito

Baroque → barroco

Fetish → feitiço

Savvy → sabe

Tank → tanque

Lingo → língua

Embarrass (verbo) → embaraçar

Cobra → cobra-capelo

Junk (embarcação) → junco

Launch (embarcação) → lancha

Caramel → caramelo

Tapioca → tipi’óka (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)

Jaguar → jaguarete (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)

Jacaranda → yacaranda (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)

Piranha → pirá-aña (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)

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Fonte: 1

Francês

Azulejo → azulejo

Cobra → cobra

Coco → coco

Caldeira → caldeira

Fonte: 1

Swahili

Meza → mesa

Leso → lenço

Kasha → caixa

Ingreza → inglês

Almaria → armário

Mvinyo → vinho

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Fontes: 1, 2

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