“Arigato” vem de “obrigado”? Conheça palavras gringas com origem no português
Às vezes, a similaridade não é pura coincidência
No final de novembro, o último show da banda Oasis em São Paulo trouxe um momento inusitado: o vocalista Liam Gallagher foi agradecer o público e disse “arigato” em vez de “obrigado”.
No X/Twitter, apontou-se que a confusão não era à toa: “ele meio que está certo porque ARIGATO só existe por causa do OBRIGADO que os portugueses levaram para lá em 1540”, disse o usuário @lizzzleepy.
Essa história não é bem assim. Embora a ideia de que “arigato” (ありがとう) tenha se originado da palavra portuguesa “obrigado” tenha sido muito difundida ao longo dos anos, o termo, na verdade, vem de “arigatashi”, uma junção de “ari” do verbo “aru” (ser, estar, existir) e “katashi”, adjetivo que significa dificuldade.
Originalmente, a palavra era usada para descrever coisas extremamente incomuns ou raras. Posteriormente, passou a ser usada para expressar gratidão em contextos religiosos, partindo da ideia de que o que as divindades nos entregam (como a compaixão de Buda) são coisas raras de se conseguir. Eventualmente, o uso evoluiu para expressar gratidão em todo tipo de contexto. Tudo isso muito antes de os portugueses chegarem ao Japão no século 16!
Apesar da história falsa, muitas palavras em outras línguas têm origem no português. Confira:
PALAVRAS DE OUTRAS LÍNGUAS QUE TÊM ORIGEM NO PORTUGUÊS
Japonês
- Pan (パン) → pão
- Botan (ボタン) → botão
- Buranko (ブランコ) → balanço
- Furasuko (フラスコ) → frasco
- Karuta (カルタ) → carta (baralho)
- Koppu (コップ) → copo
- Shabon (シャボン) → bolha de sabão
- Tabako (タバコ) → tabaco
Malaio/indonésio
- Altar → altar
- Baldi ou belede → balde
- Beranda → varanda
- Gereja → igreja
- Kemeja → camisa
- Keju → queijo
- Meski → mais que
- Minggu → domingo
- Pastel → pastel
- Tuala → toalha
Fonte: 1
Inglês
- Breeze → brisa
- Albatross → alcatraz
- Mosquito → mosquito
- Baroque → barroco
- Fetish → feitiço
- Savvy → sabe
- Tank → tanque
- Lingo → língua
- Embarrass (verbo) → embaraçar
- Cobra → cobra-capelo
- Junk (embarcação) → junco
- Launch (embarcação) → lancha
- Caramel → caramelo
- Tapioca → tipi’óka (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
- Jaguar → jaguarete (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
- Jacaranda → yacaranda (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
- Piranha → pirá-aña (da língua tupi-guarani, por meio dos portugueses)
Fonte: 1
Francês
- Azulejo → azulejo
- Cobra → cobra
- Coco → coco
- Caldeira → caldeira
Fonte: 1
Swahili
- Meza → mesa
- Leso → lenço
- Kasha → caixa
- Ingreza → inglês
- Almaria → armário
- Mvinyo → vinho