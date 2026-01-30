Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Mundo Estranho

Como a tadalafila age no corpo?

Medicamento da moda pode ajudar nas relações sexuais, mas não deve ser usado sem orientação médica

Por Victor Bianchin 30 jan 2026, 16h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Imagem aproximada de uma pessoa segurando uma embalagem de remédios.
 (Olena Malik/Getty Images)
Continua após publicidade
Como a tadalafila age no corpo? Priorizar nos meus resultados Google

A tadalafila é um medicamento que ganhou popularidade nos últimos anos devido ao seu uso no combate à disfunção erétil. Ela surgiu nos anos 1990 e foi originalmente desenvolvida com o propósito de tratar angina (dor no peito causada por isquemia cardíaca). 

Nos estudos clínicos iniciais para angina, o efeito sobre o coração não foi tão relevante quanto os pesquisadores esperavam. Em compensação, um efeito colateral consistente foi observado: melhora da ereção devido ao aumento do fluxo sanguíneo no corpo cavernoso do pênis.

O medicamento teve uma explosão de vendas nos últimos anos: segundo um levantamento da Anvisa, foram 3 milhões de unidades comercializadas em 2015 e um salto para 64 milhões em 2024. Naquele ano, a tadalafila foi o quinto genérico mais vendido no país. Isso mostra o quanto o boca a boca impulsionou o consumo.

Siga

Embora costume ser vendida indiscriminadamente, a tadalafila é um medicamento que requer receita prescrita. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) afirma que o produto é seguro quando prescrito de forma adequada, mas que “exige avaliação de profissional habilitado para evitar interações medicamentosas e efeitos adversos, como problemas cardiovasculares”.

Vamos entender como ela age no corpo:

Excitação natural

Quando a pessoa com pênis possui excitação sexual, o cérebro envia sinais específicos para o órgão genital. Isso faz com que os vasos sanguíneos do pênis liberem uma substância chamada óxido nítrico (NO): diferentemente dos hormônios, ele não fica armazenado, e sim é sintetizado e age rapidamente, degradando-se em segundos.

Continua após a publicidade

Vasodilatação

Um dos principais papéis do NO no corpo é promover a vasodilatação, ou seja, o relaxamento dos vasos sanguíneos. No caso do pênis, o NO faz isso por meio do cGMP, uma molécula mensageira. O cGMP relaxa a musculatura lisa dos corpos cavernosos do pênis, de modo que, quando o sangue entra e preenche esses espaços, fica retido ali. O pênis se mantém ereto.

O papel da tadalafila

Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, nosso corpo produz uma enzima chamada PDE5, cuja função é quebrar o cGMP, permitindo que a ereção seja finalizada. A tadalafila entra em cena inibindo essa enzima. Com isso, o cGMP permanece ativo, facilitando a continuidade da ereção. De forma geral, a pessoa que consome tadalafila tem mais facilidade para ficar com o pênis ereto e tem ereções mais duradouras.

Duração

A tadalafila começa a fazer efeito entre 30 minutos e 1 hora após a ingestão, portanto seu uso requer algum planejamento prévio. Ela tem ação prolongada, podendo atuar por até 36 horas após a ingestão. Isso não significa uma ereção contínua durante todo esse tempo, mas sim uma facilidade para ter e manter ereções no período.

A importância do estímulo

A tadalafila potencializa os efeitos da ereção, mas não consegue fazer todo o trabalho sozinha. É preciso que haja estímulo sexual na pessoa para que ela sinta excitação naturalmente. Precisa ficar claro: a tadalafila não aumenta o desejo sexual (libido) nem causa ereções espontâneas.

Efeitos adversos

O uso da tadalafila sem orientação médica pode ter efeitos indesejados. Eles incluem: queda de pressão, tontura, problemas cardíacos (em alguns cenários específicos, como no uso combinado com outros medicamentos), dores de cabeça, visão turva e sensibilidade à luz. Em alguns casos, também pode causar dependência psicológica, ou seja, a crença de que o homem só conseguirá uma ereção se usar o medicamento. Por isso, a automedicação é sempre contraindicada.

Também não é recomendado tomar tadalafila quando se ingere álcool em excesso, pois alguns efeitos adversos (como tontura e queda de pressão) podem ser intensificados.

Continua após a publicidade

Os riscos da tadalafila, o remédio para ereção que virou febre

Publicidade
TAGS:
Medicamentos
Mundo Estranho
remédio
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).