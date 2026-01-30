Como a tadalafila age no corpo?

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A tadalafila, inicialmente pensada para tratar angina, virou aliada contra a disfunção erétil, com vendas em ascensão e ação duradoura (até 36h). Ela facilita a ereção sob estímulo sexual, mas seu uso exige receita e acompanhamento médico para evitar riscos cardiovasculares e outros efeitos adversos.

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A tadalafila é um medicamento que ganhou popularidade nos últimos anos devido ao seu uso no combate à disfunção erétil. Ela surgiu nos anos 1990 e foi originalmente desenvolvida com o propósito de tratar angina (dor no peito causada por isquemia cardíaca).

Nos estudos clínicos iniciais para angina, o efeito sobre o coração não foi tão relevante quanto os pesquisadores esperavam. Em compensação, um efeito colateral consistente foi observado: melhora da ereção devido ao aumento do fluxo sanguíneo no corpo cavernoso do pênis.

O medicamento teve uma explosão de vendas nos últimos anos: segundo um levantamento da Anvisa, foram 3 milhões de unidades comercializadas em 2015 e um salto para 64 milhões em 2024. Naquele ano, a tadalafila foi o quinto genérico mais vendido no país. Isso mostra o quanto o boca a boca impulsionou o consumo.

Embora costume ser vendida indiscriminadamente, a tadalafila é um medicamento que requer receita prescrita. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) afirma que o produto é seguro quando prescrito de forma adequada, mas que “exige avaliação de profissional habilitado para evitar interações medicamentosas e efeitos adversos, como problemas cardiovasculares”.

Vamos entender como ela age no corpo:

Excitação natural

Quando a pessoa com pênis possui excitação sexual, o cérebro envia sinais específicos para o órgão genital. Isso faz com que os vasos sanguíneos do pênis liberem uma substância chamada óxido nítrico (NO): diferentemente dos hormônios, ele não fica armazenado, e sim é sintetizado e age rapidamente, degradando-se em segundos.

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Vasodilatação

Um dos principais papéis do NO no corpo é promover a vasodilatação, ou seja, o relaxamento dos vasos sanguíneos. No caso do pênis, o NO faz isso por meio do cGMP, uma molécula mensageira. O cGMP relaxa a musculatura lisa dos corpos cavernosos do pênis, de modo que, quando o sangue entra e preenche esses espaços, fica retido ali. O pênis se mantém ereto.

O papel da tadalafila

Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, nosso corpo produz uma enzima chamada PDE5, cuja função é quebrar o cGMP, permitindo que a ereção seja finalizada. A tadalafila entra em cena inibindo essa enzima. Com isso, o cGMP permanece ativo, facilitando a continuidade da ereção. De forma geral, a pessoa que consome tadalafila tem mais facilidade para ficar com o pênis ereto e tem ereções mais duradouras.

Duração

A tadalafila começa a fazer efeito entre 30 minutos e 1 hora após a ingestão, portanto seu uso requer algum planejamento prévio. Ela tem ação prolongada, podendo atuar por até 36 horas após a ingestão. Isso não significa uma ereção contínua durante todo esse tempo, mas sim uma facilidade para ter e manter ereções no período.

A importância do estímulo

A tadalafila potencializa os efeitos da ereção, mas não consegue fazer todo o trabalho sozinha. É preciso que haja estímulo sexual na pessoa para que ela sinta excitação naturalmente. Precisa ficar claro: a tadalafila não aumenta o desejo sexual (libido) nem causa ereções espontâneas.

Efeitos adversos

O uso da tadalafila sem orientação médica pode ter efeitos indesejados. Eles incluem: queda de pressão, tontura, problemas cardíacos (em alguns cenários específicos, como no uso combinado com outros medicamentos), dores de cabeça, visão turva e sensibilidade à luz. Em alguns casos, também pode causar dependência psicológica, ou seja, a crença de que o homem só conseguirá uma ereção se usar o medicamento. Por isso, a automedicação é sempre contraindicada.

Também não é recomendado tomar tadalafila quando se ingere álcool em excesso, pois alguns efeitos adversos (como tontura e queda de pressão) podem ser intensificados.



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Os riscos da tadalafila, o remédio para ereção que virou febre