Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Mundo Estranho

Como foi construída a cidade de Petra?

A lendária cidade na Jordânia, hoje uma das maravilhas do mundo, foi habilmente esculpida na rocha pelos nabateus há mais de 2.000 anos.

Por Redação Super 1 out 2026, 20h00
O Mosteiro de Petra, uma imponente estrutura esculpida na rocha, com fachada detalhada, colunas e nichos, sob um céu nublado e montanhas rochosas ao fundo
 (AXP Photography/Pexels)
Continua após publicidade
Como foi construída a cidade de Petra? Priorizar nos meus resultados Google

A cidade de Petra, localizada na atual Jordânia, é uma das mais impressionantes maravilhas do mundo antigo e considerada hoje um Patrimônio da Humanidade.

Fundada pelo povo chamado de nabateu por volta de 312 a.C., esta metrópole foi literalmente esculpida nas rochas de arenito, o que lhe rendeu o nome ‘pedra’ em grego.

Conhecida como “cidade rosa” ou “cidade perdida”, Petra floresceu como um vital eixo nas rotas comerciais que conectavam a China e a Índia a grandes civilizações como Grécia e Roma, negociando seda, incenso e especiarias.

Siga

Os nabateus eram um grupo de árabes nômades, e desenvolveram uma arquitetura única, misturando influências greco-romanas e orientais diretamente nas faces rochosas.

Apesar de ter despertado o interesse de impérios como o Romano, a cidade de Petra só sucumbiu por volta de 130 d.C., sob o imperador Adriano. Tempos depois, por volta do século V, a cidade foi severamente abalada por terremotos, levando os nabateus a abandoná-la.

Continua após a publicidade

Petra permaneceu esquecida no deserto, conhecida apenas pelos beduínos nômades, até sua redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt.

Quem inventou a escrita?

A arquitetura

Petra ostenta uma vasta coleção de túmulos reais, templos, ruas colunadas e obeliscos, todos engenhosamente talhados na rocha. Entre as estruturas mais magníficas está o Ad-Deir, ou Monastério, acessível por uma escadaria de 843 degraus esculpida diretamente na montanha.

Continua após a publicidade
Ilustração do Monastério de Petra
(Mundo Estranho/Mundo Estranho)

As principais obras, incluindo o Monastério, foram construídas de baixo para cima. Os artesãos nabateus erguiam grandes escadas com degraus de até 6 metros para criar uma base sólida de trabalho antes de martelar o arenito, sem a necessidade de ficarem pendurados em cordas.

Descobertas arqueológicas recentes, utilizando scanners 3D, revelaram detalhes intrigantes sobre o Monastério, sugerindo que sua entrada possuía uma escada bifurcada e uma estrutura de seis colunas no terreno, talvez um local para rituais. Isso indica que o Monastério pode ter sido um importante centro de veneração.

Continua após a publicidade

O Tesouro (Al-Khazneh)

Ilustração do
(Equipe Mundo Estranho/Mundo Estranho)

Um dos monumentos mais icônicos de Petra é o Tesouro, ou Al-Khazneh, que se revela majestosamente após o percurso pelo Siq, um estreito cânion de 1,5 km ladeado por rochedos de 80 metros de altura.

Este templo de 40 metros de altura foi originalmente concebido como um túmulo para um rei nabateu, embora a lenda popular o associe a um faraó egípcio que teria escondido riquezas ali. Acredita-se que artesãos de Alexandria, renomados pela arquitetura da época, colaboraram em sua construção, conferindo-lhe uma beleza singular.

Continua após a publicidade

Mistérios de Petra

Ainda há muito a ser explorado em Petra, uma vez que apenas cerca de 1% de seus 264 quilômetros quadrados foi desvendado. A cidade, reconhecida como Patrimônio da Unesco e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, continua a inspirar.

Sua beleza natural é realçada pelo jogo de luz solar, que transforma as cores das rochas de pálidas pela manhã a vibrantes tons de rosa e vermelho ao meio-dia.

Os fortes terremotos que devastaram a cidade no passado não só contribuíram para seu abandono, mas também moldaram sua paisagem, com 95% de suas curvas sendo formações naturais.

Continua após a publicidade

Petra também marcou presença na cultura pop, sendo cenário de filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada, Transformers e Mortal Kombat.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Juliana Sayuri e publicada na Mundo Estranho em 2015.

Publicidade
TAGS:
Mundo Estranho
Redação Digital
site mundo estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).