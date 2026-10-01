Como foi construída a cidade de Petra?

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Introdução Petra, a cidade esculpida em rochas na Jordânia, é uma maravilha antiga e Patrimônio da Humanidade. Fundada pelos nabateus, floresceu como centro comercial e guarda segredos arquitetônicos impressionantes como o Monastério e o icônico Tesouro (Al-Khazneh). Sua história de abandono e redescoberta cativa, revelando apenas 1% de seus mistérios.

Principais Tópicos





A origem de Petra e sua fundação pelos nabateus Como a cidade se tornou um polo comercial vital no mundo antigo A engenharia por trás da arquitetura esculpida em rocha Os segredos do Tesouro (Al-Khazneh) e do Monastério Petra na cultura pop e seus mistérios ainda a serem desvendados

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A cidade de Petra, localizada na atual Jordânia, é uma das mais impressionantes maravilhas do mundo antigo e considerada hoje um Patrimônio da Humanidade.

Fundada pelo povo chamado de nabateu por volta de 312 a.C., esta metrópole foi literalmente esculpida nas rochas de arenito, o que lhe rendeu o nome ‘pedra’ em grego.

Conhecida como “cidade rosa” ou “cidade perdida”, Petra floresceu como um vital eixo nas rotas comerciais que conectavam a China e a Índia a grandes civilizações como Grécia e Roma, negociando seda, incenso e especiarias.

Os nabateus eram um grupo de árabes nômades, e desenvolveram uma arquitetura única, misturando influências greco-romanas e orientais diretamente nas faces rochosas.

Apesar de ter despertado o interesse de impérios como o Romano, a cidade de Petra só sucumbiu por volta de 130 d.C., sob o imperador Adriano. Tempos depois, por volta do século V, a cidade foi severamente abalada por terremotos, levando os nabateus a abandoná-la.

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Petra permaneceu esquecida no deserto, conhecida apenas pelos beduínos nômades, até sua redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt.

Quem inventou a escrita?

A arquitetura

Petra ostenta uma vasta coleção de túmulos reais, templos, ruas colunadas e obeliscos, todos engenhosamente talhados na rocha. Entre as estruturas mais magníficas está o Ad-Deir, ou Monastério, acessível por uma escadaria de 843 degraus esculpida diretamente na montanha.

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As principais obras, incluindo o Monastério, foram construídas de baixo para cima. Os artesãos nabateus erguiam grandes escadas com degraus de até 6 metros para criar uma base sólida de trabalho antes de martelar o arenito, sem a necessidade de ficarem pendurados em cordas.

Descobertas arqueológicas recentes, utilizando scanners 3D, revelaram detalhes intrigantes sobre o Monastério, sugerindo que sua entrada possuía uma escada bifurcada e uma estrutura de seis colunas no terreno, talvez um local para rituais. Isso indica que o Monastério pode ter sido um importante centro de veneração.

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O Tesouro (Al-Khazneh)

Um dos monumentos mais icônicos de Petra é o Tesouro, ou Al-Khazneh, que se revela majestosamente após o percurso pelo Siq, um estreito cânion de 1,5 km ladeado por rochedos de 80 metros de altura.

Este templo de 40 metros de altura foi originalmente concebido como um túmulo para um rei nabateu, embora a lenda popular o associe a um faraó egípcio que teria escondido riquezas ali. Acredita-se que artesãos de Alexandria, renomados pela arquitetura da época, colaboraram em sua construção, conferindo-lhe uma beleza singular.

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Mistérios de Petra

Ainda há muito a ser explorado em Petra, uma vez que apenas cerca de 1% de seus 264 quilômetros quadrados foi desvendado. A cidade, reconhecida como Patrimônio da Unesco e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, continua a inspirar.

Sua beleza natural é realçada pelo jogo de luz solar, que transforma as cores das rochas de pálidas pela manhã a vibrantes tons de rosa e vermelho ao meio-dia.

Os fortes terremotos que devastaram a cidade no passado não só contribuíram para seu abandono, mas também moldaram sua paisagem, com 95% de suas curvas sendo formações naturais.

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Petra também marcou presença na cultura pop, sendo cenário de filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada, Transformers e Mortal Kombat.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Juliana Sayuri e publicada na Mundo Estranho em 2015.

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