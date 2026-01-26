Como os morcegos usam seus sonares para atrapalhar uns aos outros

Ler Resumo





Introdução Morcegos sabotam rivais para garantir alimento, um comportamento raro em mamíferos. Descobrimos como o morcego-de-cauda-livre “bloqueia” sinais de ecolocalização, e que suas táticas de interferência evoluem, adaptando-se à quantidade de concorrentes.

Principais Tópicos





Morcegos-de-cauda-livre sabotam ativamente a ecolocalização de rivais para capturar presas. Descoberta pioneira: esses morcegos emitem um som ultrassônico que "bloqueia" a caça dos concorrentes. Primeiro caso conhecido de um animal que usa sinais acústicos para interferir no sistema sensorial de congêneres. Novas pesquisas revelam que as estratégias de sabotagem mudam conforme o número de morcegos competindo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Entre os insetos, é comum observar comportamentos de sabotagem a grupos rivais: algumas espécies de formiga, por exemplo, atacam trilhas rivais com feromônios de distração para interromper o fluxo de alimento. Outras, como da espécie Novomessor cockerelli, bloqueiam a entrada dos formigueiros de outras espécies com pedras e areia para atrasar seu trabalho. É uma selva lá fora!

Em mamíferos, esse comportamento não é tão comum, mas acontece. O morcego-de-cauda-livre-brasileiro (Tadarida brasiliensis), também chamado popularmente de morcego-orelhudo-mexicano, é um desses casos. Encontrada em várias regiões do Brasil, a espécie também está em grande parte das Américas, desde o sul dos EUA até o Uruguai.

As colônias desse pequeno animal podem chegar às centenas de milhares de indivíduos. Com tanto morcego assim disputando comida (sua refeição favorita são pequenos insetos, como besouros e mariposas), não é de admirar que a espécie tenha desenvolvido táticas para afastar competidores.

Assim como é comum entre morcegos, os cauda-livre voam pela escuridão para capturar presas, emitindo ondas sonoras agudas (um processo chamado de ecolocalização) que rebatem nas presas — uma onda sonora que volta rapidamente é sinal de que a comida está próxima. Essa habilidade é vital para o forrageamento, ou seja, a exploração do ambiente em busca de alimento. Mas há quem queira melar esse processo.

Um estudo de 2014 descobriu que esses morcegos ativamente tentam atrapalhar o forrageamento dos colegas. Os morcegos interferentes produzem um sinal ultrassônico exatamente no momento em que o morcego que busca alimento emite seu chamado de alimentação. Com isso, eles “bloqueiam” os sinais de ecolocalização dos rivais e fazem com que errem seus alvos.

Continua após a publicidade

“Um morcego estava tentando capturar um inseto usando sua ecolocalização. O segundo morcego emitia outro som que me pareceu uma tentativa de interferir ou interromper a ecolocalização do primeiro. Na maioria das vezes, quando o segundo morcego emitia esse som de interferência, o morcego que tentava capturar a mariposa errava o alvo”, descreveu Aaron Corcoran, biólogo da Universidade Wake Forest (EUA), que liderou o estudo.

Para realizar a pesquisa, os cientistas instalaram microfones ao longo dos trajetos feitos pelos morcegos e mediram as diferenças de tempo entre os sons. Alguns desses sons foram gravados. Em seguida, foi feito um experimento: os pesquisadores tocaram esses sons para morcegos que estavam prestes a atingir um alvo. Resultados: esses animais erravam as presas, atrapalhados pelo som.

Foi um estudo importante porque foi a primeira evidência de um animal que utiliza sinais acústicos para bloquear ativamente o sistema sensorial de um congênere em uma competição alimentar.

Continua após a publicidade

De 2014 para cá, houve novas descobertas: em 2022, um estudo descobriu que os morcegos da espécie Myotis daubentonii aumentam a intensidade de suas ondas para contrabalancear sons de interferência. O próprio Aaron Corcoran publicou uma pesquisa subsequente, também em 2022, onde apontou uma nova descoberta: os morcegos usam estratégias diferentes para dispensar os concorrentes dependendo da quantidade de rivais.

Quando há poucos morcegos competindo por comida, os animais emitem uma espécie de canto, destinado a afastar rivais. Já quando há muitos indivíduos caçando ao mesmo tempo, eles usam os sinais de interferência. Isso indica uma adaptação flexível às condições competitivas no ambiente.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Quando os gatos foram domesticados? Novo estudo contesta hipótese