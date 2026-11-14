Fiordes: o que são e como se formam essas paisagens

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Introdução Os fiordes são impressionantes vales rochosos, inundados pelo mar e esculpidos por geleiras nas eras glaciais. Com dimensões colossais, alguns chegam a 350 km de extensão e mil metros de altura. Entenda como essas formações geológicas singulares surgiram e onde encontrá-las.

Principais Tópicos





O que são fiordes e suas dimensões colossais A origem dos fiordes nas eras glaciais O papel da erosão glacial na sua formação As regiões onde os fiordes são encontrados Significado de "fiorde" em norueguês

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Os fiordes são impressionantes vales rochosos inundados pelo mar, característicos de regiões costeiras próximas aos polos. Essas formações geológicas se destacam por suas dimensões colossais.

Conforme explica o glaciologista Jefferson Cardia Simões, da UFRGS e do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), alguns fiordes podem ter mais de 350 quilômetros de extensão, com paredões rochosos que ultrapassam mil metros de altura e profundidade submersa de quase 1.500 metros.

A origem dessas paisagens singulares remonta às idades glaciais, ocorridas nos últimos 3 milhões de anos. Nesses períodos, a queda da temperatura global provocava a expansão das geleiras e a diminuição do nível dos oceanos. Grandes mantos de gelo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, avançavam sobre o continente, esculpindo a superfície por onde deslizavam.

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Como os fiordes se formam?

A formação dos fiordes é um processo de erosão glacial muito mais intenso do que a ação da água em um vale de rio. O glaciologista Jefferson Cardia Simões detalha que, na erosão glacial, o gelo arrasta e arranca pedaços de rocha, criando vales estreitos com paredões íngremes e característicos dos fiordes. Ao término das eras glaciais, com o aumento da temperatura, as geleiras recuavam, e o nível do mar subia, inundando esses vales rochosos.

Essas grandiosas paisagens naturais são encontradas em regiões de altas latitudes, próximas à Antártida e ao Ártico. Locais como a costa da Noruega, o litoral do Alasca, a Groenlândia, o Canadá e a Nova Zelândia são exemplos de onde se podem admirar os mais famosos fiordes do mundo. Além de sua beleza estonteante, os fiordes oferecem águas calmas, ideais para a pesca e para a ancoragem de embarcações, justificado pela própria etimologia da palavra: em norueguês, “fiorde” significa “porto seguro”.

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Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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