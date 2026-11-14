Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo Estranho

Fiordes: o que são e como se formam essas paisagens

Essas impressionantes formações geológicas surgiram nas eras glaciais.

Por Bruno Carbinatto 14 nov 2026, 12h00
Fiorde norueguês com montanhas íngremes cobertas por florestas verdes e picos nevados. Um rio azul escuro serpenteia pelo vale, com uma cachoeira imponente na margem direita. Na margem esquerda, casas rústicas com telhados escuros e grama se destacam na encosta verde, sob um céu azul com nuvens esparsas
 (admiratio/Unsplash)
Continua após publicidade
Fiordes: o que são e como se formam essas paisagens Priorizar nos meus resultados Google

Os fiordes são impressionantes vales rochosos inundados pelo mar, característicos de regiões costeiras próximas aos polos. Essas formações geológicas se destacam por suas dimensões colossais.

Conforme explica o glaciologista Jefferson Cardia Simões, da UFRGS e do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), alguns fiordes podem ter mais de 350 quilômetros de extensão, com paredões rochosos que ultrapassam mil metros de altura e profundidade submersa de quase 1.500 metros.

A origem dessas paisagens singulares remonta às idades glaciais, ocorridas nos últimos 3 milhões de anos. Nesses períodos, a queda da temperatura global provocava a expansão das geleiras e a diminuição do nível dos oceanos. Grandes mantos de gelo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, avançavam sobre o continente, esculpindo a superfície por onde deslizavam.

Siga

Buraco na camada de ozônio aumentou em 2026

Continua após a publicidade

Como os fiordes se formam?

A formação dos fiordes é um processo de erosão glacial muito mais intenso do que a ação da água em um vale de rio. O glaciologista Jefferson Cardia Simões detalha que, na erosão glacial, o gelo arrasta e arranca pedaços de rocha, criando vales estreitos com paredões íngremes e característicos dos fiordes. Ao término das eras glaciais, com o aumento da temperatura, as geleiras recuavam, e o nível do mar subia, inundando esses vales rochosos.

Essas grandiosas paisagens naturais são encontradas em regiões de altas latitudes, próximas à Antártida e ao Ártico. Locais como a costa da Noruega, o litoral do Alasca, a Groenlândia, o Canadá e a Nova Zelândia são exemplos de onde se podem admirar os mais famosos fiordes do mundo. Além de sua beleza estonteante, os fiordes oferecem águas calmas, ideais para a pesca e para a ancoragem de embarcações, justificado pela própria etimologia da palavra: em norueguês, “fiorde” significa “porto seguro”.

Continua após a publicidade

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

Publicidade
TAGS:
Redação Digital
site mundo estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).