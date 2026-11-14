Fiordes: o que são e como se formam essas paisagens
Essas impressionantes formações geológicas surgiram nas eras glaciais.
Os fiordes são impressionantes vales rochosos inundados pelo mar, característicos de regiões costeiras próximas aos polos. Essas formações geológicas se destacam por suas dimensões colossais.
Conforme explica o glaciologista Jefferson Cardia Simões, da UFRGS e do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), alguns fiordes podem ter mais de 350 quilômetros de extensão, com paredões rochosos que ultrapassam mil metros de altura e profundidade submersa de quase 1.500 metros.
A origem dessas paisagens singulares remonta às idades glaciais, ocorridas nos últimos 3 milhões de anos. Nesses períodos, a queda da temperatura global provocava a expansão das geleiras e a diminuição do nível dos oceanos. Grandes mantos de gelo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, avançavam sobre o continente, esculpindo a superfície por onde deslizavam.
Como os fiordes se formam?
A formação dos fiordes é um processo de erosão glacial muito mais intenso do que a ação da água em um vale de rio. O glaciologista Jefferson Cardia Simões detalha que, na erosão glacial, o gelo arrasta e arranca pedaços de rocha, criando vales estreitos com paredões íngremes e característicos dos fiordes. Ao término das eras glaciais, com o aumento da temperatura, as geleiras recuavam, e o nível do mar subia, inundando esses vales rochosos.
Essas grandiosas paisagens naturais são encontradas em regiões de altas latitudes, próximas à Antártida e ao Ártico. Locais como a costa da Noruega, o litoral do Alasca, a Groenlândia, o Canadá e a Nova Zelândia são exemplos de onde se podem admirar os mais famosos fiordes do mundo. Além de sua beleza estonteante, os fiordes oferecem águas calmas, ideais para a pesca e para a ancoragem de embarcações, justificado pela própria etimologia da palavra: em norueguês, “fiorde” significa “porto seguro”.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.