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Mundo Estranho

O que é a “água molhada” que os bombeiros usam para apagar incêndios?

Aditivos especiais no líquido tornam a tarefa de combater o fogo muito mais rápida e eficiente. Saiba por quê.

Por Victor Bianchin 10 Maio 2026, 12h05
Dois bombeiros apagando incêndio com uma mangueira.
 (Ted Horowitz Photography/Getty Images)
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Quando os bombeiros surgiram na Roma antiga, no ano 6 d.C., eles eram chamados de “vigiles” e combatiam os incêndios usando o que dava: baldes de água, esponjas e até vassouras. Eram métodos rudimentares que refletiam a tecnologia da época — se a sua casa pegasse fogo, sua maior esperança seria uma fila de vigilantes passando baldes de mão em mão.

De lá pra cá, obviamente, muita coisa mudou. No começo do século 20, o uso de espuma para suprimir as chamas foi uma importante evolução. Um pouco mais tarde, na década de 1960, veio outra grande novidade: a “água molhada”, uma água mais eficiente no trabalho de apagar o fogo. Vamos explicar.

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A água pura possui alta tensão superficial, força que impede que ela penetre e se espalhe facilmente em materiais porosos como madeira, tecido e solo. Em incêndios profundos (em fardos de algodão, colchões, móveis, etc.), a água comum fica na superfície e o fogo continua ardendo por dentro. 

A água molhada é a água comum misturada com agentes molhantes (ou umectantes), substâncias que ajudam o líquido a penetrar nos materiais e apagar o fogo com mais eficiência.

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Esses agentes costumam conter surfactantes e outros aditivos, como glicóis. Quando adicionados à água em quantidades adequadas, essas substâncias reduzem significativamente sua tensão superficial e aumentam sua capacidade de penetração e espalhamento.

São muitas vantagens:

  • Extingue o fogo mais rápido;
  • Causa menos dano aos materiais incendiados;
  • Menos consumo de água devido à eficiência.
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Uma pesquisa publicada na revista científica Fire Technology analisou o uso dessa tecnologia em incêndios florestais. A água molhada teve uma penetração até 68 vezes mais rápida do que a água comum em camadas de madeira.

Existe ainda um terceiro elemento nessa dinâmica: os agentes espumantes. Eles criam uma camada de espuma que sufoca o fogo, principalmente em líquidos inflamáveis (gasolina, óleo). Geralmente, os bombeiros usam a água misturada com umectantes ou com espumantes, dependendo do tipo de incêndio: prédios e vegetação precisam dos umectantes, enquanto fogos com líquidos inflamáveis, como os em postos de gasolina, exigem os espumantes.

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