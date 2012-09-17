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Cultura, Mundo Estranho

Por que a abóbora é o símbolo do Halloween?

Tradição surgiu na Irlanda, país de origem do "Dia das Bruxas", mas precisou ser adaptada por imigrantes nos EUA.

Por Natália Rangel 17 set 2012, 19h52 | Atualizado em 30 out 2026, 11h16
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Foi uma adaptação da lenda irlandesa de Jack o’lantern para o território norte-americano. Vamos por partes.

Na Irlanda, celebrava-se a festa celta de Samhain, que comemorava o fim do verão, no finalzinho de outubro. Acreditava-se que durante o Samhain as almas daqueles que morreram voltavam para visitar suas casas.

Entre várias tradições da data comemorativa, os irlandeses acendiam velas dentro de nabos para afastar maus espíritos. Em muitos dos vegetais, os celtas faziam caras malvadas para assustar os demônios.

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Mais especificamente, a lenda mais famosa no país era sobre um homem chamado Jack, que gostava de beber. Em vida, ele havia cruzado com o diabo em seus porres e enganou o coisa-ruim várias vezes para não ser levado para o inferno e ganhar dinheiro. Até o dia em que, de tanto beber, morreu. Sua entrada foi obviamente negada no céu… mas ele também não pode sequer entrar no inferno, já que humilhara o demônio em vida. O resultado foi que sua alma foi condenada a vagar pela terra eternamente, com somente uma vela dentro de um nabo para iluminar seu caminho.

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Na Irlanda, os nabos com rosto e velas, então, eram um jeito de se proteger do espírito de Jack.

A verdadeira origem do Halloween

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Qual a origem da abóbora no Halloween?

O costume foi levado pelos imigrantes irlandeses para os EUA e incorporado ao All Hallows Even (véspera do Dia de Todos os Santos, que acontece no dia 1 de novembro), dando origem ao Halloween que conhecemos hoje.

Só que, quando os irlandeses chegaram à América, teriam percebido que as abóboras eram mais abundantes por lá (já que são nativas) e passaram a usá-las no lugar dos nabos. O costume ficou até hoje.

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A ideia de se fantasiar também tem origem nas crenças originais: os figurinos eram um jeito de enganar os espíritos malignos e se esconder de visitantes indesejados. Hoje, é claro, a ideia é bem mais comercial.

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