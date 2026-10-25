Por que cachorros comem o próprio vômito?

A ideia de comer o próprio vômito pode parecer bizarra para um ser humano, mas, para os cachorros, é um hábito relativamente comum. Assim como outros atos nojentos dos cães, como comer cocô e rolar na lama, essa é uma ocorrência que, na maioria das vezes, não é sinal de problema de saúde.

Há alguns motivos para os cachorros comerem o próprio vômito:

Evolução da espécie: O material regurgitado emite um cheiro que pode atrair predadores e também sinalizar um momento de vulnerabilidade e fraqueza. Por isso, ao comê-lo de volta, o cão está apagando seus rastros e se escondendo melhor na natureza. Essa hipótese é considerada pelos cientistas, mas ainda não tem comprovação científica definitiva.

Costume adquirido na infância: Quando o filhote começa o desmame e passa a transicionar para a dieta de comidas sólidas, é possível que a mãe regurgite alimentos para que ele coma. Dessa forma, ela facilita a alimentação do cãozinho, pois já “quebra” parte da comida. Um cachorro que passa por isso na infância pode reter o hábito na vida adulta.

Defesa de recursos: Alguns cães apresentam um comportamento agressivo em relação à comida porque sentem medo ou receio que alguém vá roubá-la. Essa também é uma característica evolutiva, já que a proteção de recursos, na natureza, é essencial para a sobrevivência. No caso, o vômito também pode ser entendido pelo cão como um alimento a ser protegido, daí a ingestão.

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Para eles, ainda é comida: No mundo dos cachorros, o olfato é o sentido mais importante. Para nós, uma refeição vomitada pode ter um cheiro ruim, mas os cães são capazes de encontrar ali o cheiro do alimento original e, por isso, interpretar aquele conteúdo como algo que ainda pode ser comido . Eles não interpretam o vômito como um dejeto e sim como uma possibilidade de adquirir mais alimento.

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Vômito ou Regurgitação

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Um aspecto importante a considerar nessa história é a diferença entre vômito e regurgitação, pois são duas coisas diferentes:

Vômito: Está relacionado a contrações abdominais e apresenta material digerido e bílis (líquido amarelado). Não acontece necessariamente logo após uma refeição. É um ato involuntário e pode decorrer de infecções, úlceras e medicamentos, entre outros motivos. O cachorro se levanta e contrai o abdômen antes de vomitar, e pode apresentar sinais de apreensão.

Regurgitação: É material expelido do esôfago, antes de chegar ao estômago e intestino, e costuma acontecer logo após o cachorro comer algo, geralmente porque comeu rápido demais . Não tem relação com contrações abdominais: o cachorro só abaixa a cabeça e a meleca sai. Contém comida não digerida (misturada com muco), a qual pode ser atraente para o animal ingerir novamente. Muitas vezes, o que os humanos entendem por “vômito”, na verdade, é apenas regurgitação.

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Para um cachorro, comer regurgitação não é um grande problema. Já comer vômito, por outro lado, pode exigir atenção. Isso porque o vômito é frequentemente causado pela ingestão de algo que o animal não deveria ter comido — se ele volta a abocanhar aquilo, vai reingerir a toxina ou o alimento inadequado que provocou o vômito inicialmente. Além disso, o vômito contém um alto nível de acidez, o que pode danificar o esmalte dos dentes e o revestimento do esôfago do cão.

Devo me preocupar?

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No que diz respeito ao vômito, provavelmente o cachorro vai colocá-lo pra fora algumas vezes até expelir completamente aquilo que ingeriu e causou desconforto. Depois, vai parar. É importante sempre remover do alcance do cão o alimento ou substância que fez mal inicialmente para que ele não passe por isso de novo.

O evento só deve virar motivo de alerta se o vômito permanecer frequente, se durar mais tempo que o normal, se contiver sangue ou se vier acompanhado de desidratação, falta de energia ou diarreia. Nesses casos, entre em contato com o veterinário.

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Quanto à regurgitação, ela é provavelmente resultado de o cachorro comer rápido demais. Em alguns animais, esse pode ser um comportamento recorrente. Para evitar o problema, é preciso reduzir a velocidade com que o cachorro come.

Um método simples é oferecer porções menores com mais frequência — em geral, os cães costumam ir mais devagar quando não há uma grande quantidade de comida à sua frente. Também há tigelas projetadas para desacelerar o consumo.

Se você tiver mais de um cachorro, alimente-os separadamente para evitar a sensação de competição pela comida. A proximidade pode gerar ansiedade, fazendo com que comam o mais rápido possível para impedir que o outro pegue a comida deles.

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