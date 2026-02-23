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Mundo Estranho

Por que gostamos de alguns perfumes e outros não?

Uma mistura de genética, memória e química ajuda a explicar o nosso gosto olfativo. Entenda.

Por Victor Bianchin 23 fev 2026, 08h05 | Atualizado em 23 fev 2026, 08h11
Fotografia de frascos de perfume.
 (Kristina Strasunske/Getty Images)
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Nosso gosto para odores é estritamente pessoal, ou seja, não existe uma tese científica que diga que o cheiro X é bom e o cheiro Y é ruim. Mas também não é apenas uma questão de gosto: a explicação envolve fatores psicológicos, genéticos e biológicos.

Vamos explicar um por um.

De onde vem o “cheiro de chuva”?

Fator biológico

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Quando sentimos um perfume, moléculas odoríferas se ligam a milhares de receptores no nosso nariz. Cada pessoa tem um repertório levemente diferente desses receptores, o que significa que a mesma substância pode ser percebida de forma distinta em pessoas diferentes.

Apesar disso, quando se trata apenas da parte biológica, a maioria das pessoas têm a mesma noção do que é um odor gostoso de fungar. Uma pesquisa do Instituto Karolinska, na Suécia, observou que a estrutura da molécula odorífera pode determinar se um cheiro é considerado agradável ou não. Os pesquisadores descobriram que certos cheiros eram mais apreciados do que outros, independentemente da origem cultural dos participantes.

Nesse estudo, feito com 235 voluntários, o cheiro de baunilha foi votado como o mais agradável e o cheiro de ácido isovalérico, encontrado em queijos e no suor de pé, como o menos.

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Outro ponto a ser levado em conta é que os perfumes não se comportam da mesma forma em todas as pessoas. A química da pele — incluindo pH, oleosidade e até bactérias — pode alterar como o perfume se volatiliza (torna-se gás) e é percebido no ambiente.

Ou seja: um perfume pode cheirar delicioso em uma pessoa e nojento em outra. Daí o desconforto que você pode sentir no transporte público ou no elevador quando alguém parece ter tomado um banho com uma fragrância desagradável.

Um estudo publicado na revista científica PLOS ONE mostrou que pessoas tendem a preferir perfumes que combinam bem com seu próprio odor corporal, não apenas perfumes individuais isolados.

Fator genético

Há evidências de que genes ligados aos receptores olfativos podem influenciar preferências. Um estudo de 2012, por exemplo, descobriu que existe uma variação genética que explica por que algumas pessoas acham que o cheiro de coentro remete a sabão.

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Outro estudo, de 2019, sequenciou os genes de receptores olfativos de centenas de pessoas e os comparou em testes de percepção olfativa para dezenas de odores. Foi descoberto que variações em genes individuais de receptores olfativos (e cada pessoa tem mais de 400 desses genes) podem estar relacionadas a diferenças significativas na percepção de certos odores — tanto em intensidade quanto na percepção de quão agradável o cheiro é.

Fator psicológico

Por fim, temos algo que você já consegue adivinhar por conta própria: cada pessoa tem seu gosto pessoal, formado a partir de experiências individuais e exclusivas.

A memória é muito importante nesse jogo. O sistema olfativo está diretamente ligado ao lóbulo límbico do cérebro — área responsável por emoções e lembranças. Isso explica por que certos cheiros evocam memórias poderosas (boas ou ruins).

Por exemplo: um perfume que lembra a casa da sua avó pode ser percebido como mais agradável, enquanto um cheiro associado àquela comida que venceu enquanto você estava viajando pode ser asqueroso.

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Esse fator psicológico é tão forte que pode até mesmo influenciar nossas opiniões sobre outras coisas. Uma pesquisa recente descobriu que a presença de um odor agradável pode alterar julgamentos visuais: se a pessoa cheira bem, você pode achá-la mais bonita e, se cheirar mal, você pode considerá-la mais feia.

Por quê? São muitos mecanismos envolvidos, incluindo mudanças no humor induzidas pelos cheiros, ativação prévia de associações afetivas e até uma excitação emocional causada pelo odor, todos afetando indiretamente o processo de julgamento social.

Resumindo, nós gostamos de alguns perfumes e outros não devido a uma mistura de genética, memória, química do odor, química do nosso corpo e respostas emocionais associadas aos cheiros.

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