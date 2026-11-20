Você está se preparando para o rolê e coloca o celular para carregar. Passam alguns minutos e a carga pula de 15% para 30% – “ótimo”, você pensa, “vou sair com ele na carga completa”. Até que o telefone atinge ali os 80% e começa a carregar mais devagar que um bêbado tentando subir uma ladeira. Parece até de propósito… e é!

Os celulares carregam mais lentamente na fase final por uma questão de segurança, para proteger a bateria de íons de lítio. O limiar é mesmo por volta de 80%. Quando a carga está baixa, a bateria consegue aguentar melhor uma corrente alta. No entanto, conforme a carga vai aumentando, o sistema gradualmente reduz a corrente para evitar sobrecarga, superaquecimento e deposição de lítio.

Durante o carregamento normal, os íons de lítio deslocam-se do cátodo (eletrodo que perde elétrons), atravessam o eletrólito e intercalam-se no ânodo, eletrodo que recebe elétrons (e que é grafite na maioria das células comerciais de íons de lítio).

Se o carregamento for excessivamente intenso, sobretudo quando o estado de carga já está elevado, os íons de lítio podem não conseguir se inserir no ânodo com rapidez suficiente. Em vez disso, o lítio metálico pode ir parar na superfície do ânodo. Esse fenômeno é conhecido como deposição de lítio (ou “lithium plating”). Ele diminui a quantidade de lítio disponível, acelerando a perda de capacidade. Em último caso, pode até contribuir para a ocorrência de curto-circuitos internos.

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Mas esse não é o único problema: sob alta tensão, diversos mecanismos na bateria podem começar a se desgastar mais rápido. O material do cátodo pode sofrer maior estresse, o eletrólito pode tornar-se menos estável e o ânodo pode tornar-se mais vulnerável à deposição de lítio. Tudo isso acelera o desgaste da bateria, reduzindo sua vida útil.

Outro grande fator nesse problema é o calor. O carregamento produz calor, o que gera estresse no sistema. Se você está apenas carregando o celular, tudo bem, mas se você está fazendo isso e jogando um game ao mesmo tempo, então são duas fontes de calor paralelas para o aparelho lidar. Por isso, é normal que ele ordene uma diminuição da corrente, evitando um possível superaquecimento. Outras variáveis também são levadas em conta, como a saúde da bateria, a qualidade do cabo e a temperatura da bateria.

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Diferentes protocolos

Os carregadores e os celulares utilizam protocolos de carregamento para conversar um com o outro. Se os dois possuem protocolos diferentes, o carregamento não será rápido nem mesmo se você estiver com pouca carga, pois os dois irão operar no que consideram o nível mínimo de segurança.

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Os celulares com Android, especialmente das fabricantes mais famosas, hoje compartilham um protocolo de carregamento padronizado, o USB Power Delivery (USB PD). Isso explica por que, mesmo se você carregar o celular com um carregador que não é dele, a carga irá ocorrer numa velocidade boa.

Ainda assim, alguns aparelhos permanecem apresentando tecnologias proprietárias porque a capacidade de atingir velocidades superiores de carregamento é uma boa ferramenta de marketing. Para chegar lá, porém, é preciso usar o carregador recomendado pela marca. O HyperCharge da Xiaomi, por exemplo, promete uma carga de 120W, suficiente para encher o celular em 10 minutos, mas é preciso usar um telefone compatível. Caso contrário, o sistema reverte para os padrões do USB PD.

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