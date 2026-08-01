Por que o Quarterão com Queijo do McDonald’s tem esse nome?

Um dos itens mais famosos do menu do McDonald’s, o sanduíche conhecido como Quarterão com Queijo, nasceu em 1971. O empresário Al Bernardin, dono de duas franquias do restaurante na cidade de Fremont, no estado da Califórnia, acreditava que faltava algo no cardápio: um sanduíche com uma proporção maior de carne em relação à quantidade de pão.

Para suprir essa falta, ele inventou um novo lanche que tinha um quarto de libra de carne. A libra (pound, em inglês) é uma unidade de massa usada nos EUA equivalente a 453,6 gramas. Um quarto disso dá aproximadamente 113 gramas, que era o peso do hambúrguer de carne do sanduíche antes do cozimento.

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O nome do sanduíche utilizava essa medida como estratégia de marketing: Quarter Pounder já informava de cara que se tratava de um lanche mais carnudo que as outras opções do menu. Na época, um hambúrguer de um quarto de libra parecia bastante grande em comparação às demais opções do mercado — hoje, temos restaurantes com carnes ainda maiores.

O Quarter Pounder foi adotado em nível nacional nos EUA em 1973. Quando o lanche chegou ao Brasil, a rede optou por adaptar o nome para “Quarterão com Queijo” (sem o “i” de “quarteirão”, que significa um bloco de rua). A tradução é curiosa porque “quarteirão” em português normalmente lembra uma quadra de cidade, não uma fração de peso. Mas o nome acabou pegando.

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O Brasil até que lidou bem com o problema de adaptar um nome baseado numa unidade de medida gringa. Em outros países, a solução foi diferente: na França, o lanche é chamado de Royal Cheese. Em Portugal, foi batizado como McRoyal Cheese. Na Alemanha, é Hamburger Royal TS (o TS significa “Tomate und Salat”, tomate e salada, porque lá o lanche inclui esses ingredientes). Na Suécia, é QP Cheese. Na Espanha, a empresa foi mais literal: Cuarto de Libra con Queso.

Hong Kong é um dos casos mais curiosos. Por lá, o lanche foi chamado de 足三両 (zú sān liǎng), que se traduz para algo como “três taels completos”. Tael é uma unidade tradicional de massa que existe no país. Um tael são 37,8 g, portanto três taels são 113,4 g, o peso original do sanduíche. Ou seja: os honcongueses tentaram manter o espírito que batizou o lanche original, mas utilizando uma unidade de medida compreensível para a população local. Mas o sanduíche hoje deixou de ser oferecido em Hong Kong.

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