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Ciência, Mundo Estranho

Qual a diferença entre jumento, mula, burro, jegue e asno?

Parece só uma coleção de xingamentos. Mas, embora alguns nomes sejam sinônimos, outros se referem a animais diferentes. Aprenda a diferenciá-los.

Por Bela Lobato 26 set 2026, 20h00
À esquerda, uma jumenta marrom com cabresto verde e vermelho amamenta seu filhote claro em gramado verde. À direita, uma mula escura com carga e cabresto de corda na areia da praia, com falésias ao fundo
 (Wikimedia Commons/Montagem sobre reprodução)
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Os bichos que chamamos de jumento (ou de jegue ou de asno) são o Equus africanus asinus, uma subespécie de Equus africanus domesticada há 7 mil anos. Eles são primos distantes da zebra e dos cavalos – até 2 milhões de anos atrás, todos compartilhavam um mesmo ancestral. Mula e burro, por sua vez, são um outro animal, formado a partir do cruzamento entre um jumento e uma égua. Quando o filhote desse acasalamento é uma fêmea, ela é chamada de mula; quando nasce um macho, ele é chamado de burro.

Os jumentos foram domesticados antes mesmo dos cavalos, cuja domesticação ocorreu há pouco menos de 5 mil anos. E faz todo sentido: embora menores, os jumentos são mais resistentes que os cavalos. Há milênios ele é usado como animal de carga, sela e tração, sendo muito útil para trabalhos pesados no campo. Em média, tem 1,30 metro de altura e chega a pesar 400 quilos.

Uma jumenta marrom com cabresto verde e vermelho amamenta seu filhote, também marrom, em um campo de grama verde
Esses dois são jumentos. Repare nas orelhonas, pelo mais solto e porte pequeno. (Lilly M/Wikimedia Commons)
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Os jumentos foram trazidos para o Brasil pelos europeus durante a colonização. Logo se tornaram o principal meio de transporte dos tropeiros, carregando mercadorias entre o litoral e as missões de expansão para o interior do País. Os jumentos daqui deram origem a três raças: brasileiro, Pêga e nordestino. Cortesia de séculos de cruzamentos para atender as necessidades de trabalho e clima de diferentes regiões. Hoje, os jumentos do Brasil estão ameaçados de extinção. A Super fez uma matéria sobre o assunto em 2025. Leia aqui.

As mulas e burros, independentemente do sexo, são fisicamente mais parecidos com as éguas, mas herdam do jumento a força e a resistência. Graças a seu formidável equilíbrio, eles conseguem andar por caminhos íngremes nas montanhas, sendo muito útil como animal de carga. Eles ainda são os mais recomendados para o trabalho na agricultura. 

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Mula marrom escura com focinho e orelhas mais claras, carregando sacos verdes e brancos amarrados, parada na areia da praia com um navio naufragado ao fundo
Já isso é um burro (ou mula). Repare que ele é mais alto, com o pelo mais parecido com o dos cavalos. (Dario urruty/Wikimedia Commons)

Há algumas décadas, todos esses animais eram reverenciados com estátuas, pinturas, cordéis e canções Brasil afora. “O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na luta diária,” disse Luiz Gonzaga na música “Apologia ao jumento”, de 1976. 

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O que significam as caretas dos cavalos

A tradição de associar burros, jumentos e mulas a características indesejáveis, como a falta de inteligência e a teimosia é muito antiga, e não existe só em português. Em inglês e espanhol, também se fala “teimoso como uma mula” – “stubborn as a mule” e “más terco que una mula”. 

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Mas é um apelido muito injusto: os equídeos – cavalos, jumentos, burros, mulas e outros parentes – são sim inteligentes. Estudos já provaram que eles armazenam memória de longo prazo, têm relações sociais complexas e podem ser adestrados para executar tarefas detalhadas.

É possível que todo esse estigma tenha a ver com dificuldades no trato desses animais. “Domar jumentos e burros é mais desafiador do que domar cavalos, pois seus comportamentos naturais são diferentes”, explica Chiara Albano, professora da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). “Um exemplo: de frente a um predador ou situação de perigo, os cavalos correm, fogem e observam de longe. O jumento para e analisa a situação antes de agir. Se percebe perigo ou fica desconfiado, ele trava, priorizando sua segurança.”

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Aprenda a diferenciá-los

Para identificar cada espécie, observe alguns detalhes. Primeiramente, as orelhas: jumentos possuem orelhas visivelmente maiores que mulas e burros. Em relação ao porte, mulas e burros geralmente são mais altos, podendo ultrapassar 1,50 metro, dependendo do tamanho da égua mãe, enquanto jumentos ficam em torno de 1,30 metro. Por fim, a pelagem do jumento é mais densa e variada (acinzentada, branca e preta), enquanto mulas e burros têm pelos mais curtos, semelhantes aos de um cavalo.

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