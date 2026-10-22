Qual é a origem do Festival de Parintins?

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Introdução Descubra a magia do Festival de Parintins, uma das maiores celebrações do folclore brasileiro. Anualmente em junho, na ilha de Parintins, Amazonas, os bois Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho) duelam em uma superprodução que revive a lenda do boi-bumbá. Uma festa de cores, música e tradição amazônica, comparável aos desfiles de escolas de samba.

Principais Tópicos





A rivalidade centenária entre os bois Caprichoso e Garantido e suas origens. A estrutura do Bumbódromo, a mega-arena que recebe o espetáculo. A participação crucial das torcidas e dos 3.500 artistas de cada boi. Como as alegorias gigantes e a música embalam a disputa avaliada por jurados. A intensidade da preparação de seis meses para as três noites de apresentação.

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O Festival de Parintins, uma das maiores festas regionais do Brasil, teve seu início oficial em 1965. Realizado anualmente em junho na ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas, a celebração é um ícone da cultura amazônica.

O evento é impulsionado por uma rivalidade centenária, onde dois grupos – os famosos “bois” – encenam o folclore do boi-bumbá. Esta variação do bumba-meu-boi nordestino narra a lenda de Catirina e Negro Francisco, um conto de desejo e ressurreição que define a essência do espetáculo.

A origem dos bois: Caprichoso e Garantido

A rivalidade central do Festival de Parintins se consolidou com a fundação dos bois. O Garantido, que utiliza o vermelho e é popularmente conhecido como “boi do povão”, surgiu em 1913. Em 1925, o boi Galante foi renomeado como Caprichoso, adotando o azul e ganhando a fama de “boi da elite”.

Inicialmente uma disputa informal nas ruas, o confronto entre Boi Caprichoso e Boi Garantido transformou-se em uma superprodução. Em 1988, a construção do Bumbódromo, uma megaarena, elevou o espetáculo a um nível comparável aos desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro. Nas três noites de apresentação, o evento atrai mais de 100 mil espectadores.

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O Espetáculo do Boi Bumbá no Bumbódromo

O Bumbódromo, com capacidade para mais de 25 mil pessoas, é o palco principal onde a magia do Festival de Parintins acontece. A torcida de cada boi, dividida igualmente na arena, desempenha um papel crucial, com coreografias e animação que somam pontos para sua equipe. O silêncio é obrigatório quando o boi adversário se apresenta, sob pena de penalidade.

Cada boi leva cerca de 3.500 participantes por noite, distribuídos em “tribos” – como alas de escolas de samba. Destaques incluem a porta-estandarte e a cunhã-poranga, que representa a índia mais bela da tribo.

As gigantescas alegorias, empurradas por centenas de pessoas, chegam a medir até 30 metros de comprimento e passam dos 15 metros de altura, representando personagens do folclore amazônico.

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A disputa, avaliada por nove jurados especialistas em folclore, abrange 21 itens, desde o ritmo das baterias, com 400 a 600 músicos, até a beleza das alegorias. Cada boi apresenta de 15 a 22 “toadas”, canções típicas que narram a lenda do boi-bumbá.

As apresentações duram duas horas e meia em cada uma das três noites do festival, fruto de seis meses de ensaios intensos nos chamados “currais”. A paixão pelas cores – vermelho para o Garantido e azul para o Caprichoso – é tamanha que até jurados usam canetas verdes para garantir imparcialidade.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Cíntia Cristina da Silva e publicada na Mundo Estranho em 2011.

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