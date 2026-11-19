Carta ao Leitor da edição 493, de novembro de 2026.

Há alguns meses, uma publicação no Instagram da Super rendeu uma discussão pertinente. O post era uma resposta do Oráculo à pergunta: “Por que a Bósnia e Herzegovina tem esse nome?”.

Bom, caso você também esteja se perguntando: a princípio, o território se chamava apenas “Bósnia” – referência ao Rio Bosna, que atravessa a região. O segundo nome surgiu no século 15, quando um príncipe autoproclamou um ducado independente ao sul. Herzegovina significa “terra do duque” (herzog é “duque” em alemão e óvina quer dizer “terra” na língua servo-croata).

No Insta, um perfil comentou: “Por que as pessoas fazem perguntas a esse Oráculo que poderiam facilmente ser respondidas pelo Google ou pelas IAs generativas?”. O leitor emendou com o argumento de que, como as perguntas que costumam aparecer na seção são objetivas, a IA daria conta do recado.

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É um questionamento válido. Esperar meses por uma resposta é algo que cabe à trama da Odisseia, não em 2026. Mas precisamos considerar algumas coisas nessa conversa.

O primeiro ponto é que as IAs generativas são treinadas com uma quantidade colossal de textos produzidos pela humanidade. Elas de nada serviriam sem o trabalho de milhões de artistas, acadêmicos e jornalistas, do passado e do presente.

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Em segundo lugar, a objetividade é essencial, mas a missão da Super não é entregar verbetes de enciclopédia. Para nós, tão importante quanto a informação é como iremos transmiti-la. Ilustrações, infográficos, entrevistas, analogias, piadocas… Tudo isso é munição para criar algo instigante, além do óbvio – e para que você saia com a mágica sensação de ter entendido um tema por vezes difícil do início ao fim.

É possível aplicar essa filosofia a todo tipo de pergunta. Aquelas diretas ao ponto, como a da Bósnia, nos forçam a cavar mais fundo: na versão online da resposta, sem limite de caracteres, a repórter-estagiária Ana Clara Barreiro deu uma aula de geopolítica sobre os Bálcãs, com detalhes sobre a história da região e até de como o governo atual da Bósnia se organiza (o país tem três presidentes: um bosníaco, um croata e um sérvio).

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E, para aquelas perguntas fora da casinha, em que até a IA suaria para responder, empregamos todos os esforços possíveis em busca da melhor resposta. Certa vez, a dúvida “Qual aranha picou Peter Parker?” me levou a uma ótima conversa com pesquisadores do Instituto Butantan. O resultado foi uma lista inédita de espécies que podem ter inspirado as versões do animal nas histórias do herói.

Talvez as pessoas que enviam perguntas ao Oráculo consigam uma resposta de um jeito bem mais rápido na internet. E tudo bem. No Instagram, um outro comentário naquele mesmo post resume a nossa tarefa: “Não estava na minha lista de perguntas à IA que ela me dissesse algo sobre a Bósnia e Herzegovina”.

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O objetivo do Oráculo, e da Super, não é apenas dar as respostas corretas. É também despertar a vontade de fazer perguntas. Na faculdade, no trabalho, lendo uma notícia – ou assistindo a um jogo da Bósnia na Copa do Mundo. Se você termina de ler a revista um pouco mais curioso do que quando começou, então o nosso trabalho valeu a pena.

Rafael Battaglia Popp

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Editor-chefe

rafael.popp@abril.com.br

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