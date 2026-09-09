Por que a Bósnia e Herzegovina tem esse nome?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Inicialmente, o território era chamado apenas de Bósnia, em referência ao rio Bosna, que atravessa a região. O segundo nome surgiu quando o príncipe Stjepan Vukčić Kosača autoproclamou seu território, no sul, como um ducado independente. “Herzegovina” quer dizer “terra do duque” (Herzog é “duque” em alemão, e óvina significa “terra” na língua servo-croata). Assim, com o tempo, o território completo passou a ser chamado de Bósnia e Herzegovina.

“Paulistano”, “recifense”… Quem define o gentílico de um lugar?

Localizada na Península Balcânica, a região começou a ser ocupada por povos eslavos no início do século 7. No século 15, o território foi conquistado pelo Império Otomano, que introduziu o islamismo na região. Desde então, a população passou a ser formada principalmente por três grupos étnicos: os bósnios (ou bosníacos, majoritariamente muçulmanos), os croatas (majoritariamente católicos) e os sérvios (majoritariamente cristãos ortodoxos). A convivência entre eles é marcada por conflitos.

Após quatro séculos de domínio otomano, a administração passou para o Império Austro-Húngaro em 1878. Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda do império, passou a integrar o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde recebeu o nome de Reino da Iugoslávia.

Continua após a publicidade

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pelas forças da Alemanha nazista e, com o fim da guerra, se tornou a República Socialista Federativa da Iugoslávia.

É daí que vem a impressão de que o país seria “dois lugares unidos”. A Iugoslávia se desintegrou entre 1991 e 1992 em seis estados soberanos: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, Montenegro (desde 2006) e Bósnia e Herzegovina.

Continua após a publicidade

Mas a independência da Bósnia e Herzegovina veio com uma intensa guerra civil entre os bósnios, croatas e sérvios, sobre como organizar politicamente o país.

Após 43 meses de conflito sangrento, que deixou milhares de mortos, foi assinado o Acordo de Dayton, em 1995. Ele manteve a Bósnia e Herzegovina como um único país, mas criou uma estrutura política bastante incomum.

Continua após a publicidade

Hoje, o país é dividido em duas entidades autônomas: a Federação da Bósnia e Herzegovina, habitada principalmente por bosníacos e croatas, e a Republika Srpska (República Sérvia), de maioria sérvia. Cada uma possui seu próprio governo e presidente local. Mas é aí que vem o pulo do gato: essas duas regiões estão subordinadas ao governo central da Bósnia e Herzegovina.

O governo central do país possui uma Presidência tripartite, formada por um representante bosníaco, um croata e um sérvio. O mandato dura quatro anos, e a presidência é exercida de forma rotativa entre os três membros, normalmente a cada oito meses.

Continua após a publicidade

Uma curiosidade é que há uma terceira unidade administrativa: o Distrito de Brčko, um território autônomo administrado pelo Estado central.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.