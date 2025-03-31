3 notícias sobre: dengue

Subtipo 3 aumenta o risco de surtos da doença

A dengue é causada por um vírus, o DENV, que tem quatro subtipos. Este ano, o terceiro deles, DENV-3, foi detectado no Brasil (onde não era visto desde 2007), na Colômbia e na Argentina. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, isso pode aumentar o número de casos de dengue na América Latina – pois, como o DENV-3 é relativamente raro, a maioria da população não tem qualquer imunidade a ele.

Novo medicamento inibe a transmissão do vírus

Um estudo (1) publicado por cientistas da Bélgica e dos EUA apontou que o JNJ-A07, um remédio que está sendo desenvolvido pela Janssen Pharma (subsidiária da Johnson & Johnson), inibe a replicação do vírus da dengue em ratos. Além disso, se os animais forem picados pelo Aedes aegypti, a droga é transferida para o corpo do mosquito, onde dificulta a replicação – e, portanto, a transmissão – do vírus.

Continua após a publicidade

Butantan prepara 100 milhões de doses da vacina

A vacina Butantan-DV, que oferece proteção contra a dengue, já passou pelas análises de segurança e eficácia da Anvisa, e deve ser aprovada este ano. O Butantan prevê produzir 100 milhões de doses da vacina nos próximos três anos. Ela funciona contra todos os subtipos do vírus e requer apenas uma dose. As vacinas atuais exigem duas (no caso da Qdenga) ou três doses (Dengvaxia).

Continua após a publicidade

***

Fonte 1. “The antiviral JNJ-A07 significantly reduces dengue virus transmission by Aedes aegypti mosquitoes when delivered via blood-feeding”, L Delang e outros, 2024.

Continua após a publicidade