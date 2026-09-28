Até uma corrida lenta pode gerar benefícios para o cérebro, diz estudo

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Introdução Um novo estudo traz boas notícias para quem busca melhorar o humor e a cognição sem grande esforço. Pesquisadores japoneses descobriram que até mesmo uma corrida lenta de apenas 10 minutos pode trazer benefícios significativos para a saúde mental, ativando áreas cerebrais ligadas ao bem-estar e atenção.

Principais Tópicos





Corrida lenta de 10 minutos melhora o humor Atividade física eleva as funções executivas do cérebro Estudo japonês monitorou 24 adultos na esteira Maior ativação no córtex pré-frontal esquerdo após correr Hipótese de que o movimento da cabeça estimula o cérebro

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Além de gerar benefícios para a saúde física, estudos já mostraram que correr também é positivo para a saúde mental, melhorando aspectos como o humor e a cognição. O que ainda não estava claro para a ciência, porém, era quão rápido a corrida deveria ser para que essas mudanças mentais pudessem ser percebidas.

Um novo estudo, publicado no periódico científico Imaging Neuroscience, se propôs a encontrar uma resposta. O resultado foi promissor para os sedentários de plantão: até mesmo uma breve sessão de corrida muito lenta é capaz de melhorar o humor e as funções executivas do cérebro.

Para isso, pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, acompanharam 24 participantes adultos e saudáveis, submetidos a uma sessão de 10 minutos de corrida lenta na esteira. Eles estavam correndo de 3 a 6 quilômetros por hora, apenas. Enquanto isso, eram monitorados pelos pesquisadores, que coletavam informações como os batimentos cardíacos, que variaram de 104 a 107 batimentos por minuto. Os dados obtidos foram, então, comparados com informações coletadas em uma sessão de 10 minutos de repouso, feita pelos mesmos participantes.

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As diferenças vieram logo nos depoimentos, em que os participantes afirmaram estar mais bem-humorados, alertas e com maior sensação de prazer após a corrida.

Isso se confirmou com a análise dos dados. Os pesquisadores perceberam que essa leve corrida já foi suficiente para gerar melhorias significativas no humor. Após a corrida, os participantes também tiveram melhor desempenho nos testes de Stroop, que medem a atenção, o autocontrole e outros elementos da função executiva do cérebro.

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Enquanto os participantes faziam esse e outros testes cognitivos, utilizaram fones de ouvido capazes de medir alterações de hemoglobina no cérebro, indicando as áreas ativadas durante a realização das tarefas. Após a corrida, o aparelho identificou uma maior ativação em áreas do córtex pré-frontal esquerdo, região do cérebro importante para o humor e a cognição.

O estudo ainda exige novas análises para entender os mecanismos por trás dessas mudanças e os resultados a longo prazo. Uma das hipóteses é que, talvez, esses benefícios estejam ligados ao próprio movimento da cabeça durante a corrida, que, segundo estudos anteriores, estimula mecanicamente o funcionamento do cérebro.

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