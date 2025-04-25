Cães e humanos compartilham gene associado à obesidade

Cientistas da Universidade de Cambridge e de outras instituições inglesas analisaram o DNA de 241 cachorros da raça Labrador, escolhida por ser propensa à obesidade – e descobriram que os animais obesos, dentro desse grupo, carregavam uma mutação no gene DENND1B, que também está ligada ao excesso de peso em seres humanos.

O estudo (1) revelou que a versão canina do gene é bastante similar à versão humana: 89,4% da sequência de letras era idêntica. Sua função também é semelhante: tanto em humanos quanto em cães, o DENND1B desempenha um papel crucial no metabolismo.

Ele está relacionado ao funcionamento do “receptor da melanocortina 4″, uma molécula que está relacionada ao controle do apetite. Por isso, anormalidades nesse gene costumam levar ao ganho de peso. O estudo relata o caso de uma criança obesa que apresentava a mutação no gene DENND1B – e, aos 7 anos de idade, já pesava 63 kg.

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Fonte (1) “Canine genome-wide association study identifies DENND1B as an obesity gene in dogs and humans”, N Wallis e outros, 2025.

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