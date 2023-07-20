Câncer afeta as conexões entre neurônios
Tumor cerebral consegue se conectar a células distantes, mostra estudo.
O glioblastoma é um tumor que surge nas células gliais, responsáveis por fornecer nutrientes e suporte aos neurônios. Ele é especialmente terrível: a média de sobrevivência pós-diagnóstico se resume a oito meses (cinco anos mais tarde, só 6,9% dos pacientes estão vivos).
Mas, agora, um novo estudo (1) revelou uma possível explicação para essa agressividade: o glioblastoma altera a estrutura do cérebro, para se conectar a redes neurais.
Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco analisaram a atividade cerebral de 19 pacientes que têm esse tipo de câncer. Exibiram figuras para os pacientes, que deveriam dizer os nomes dos objetos.
Isso ativou áreas relacionadas ao processamento de linguagem, como seria normal – mas também acionou os tumores, que estavam em regiões distantes do cérebro, demonstrando que havia uma conexão elétrica com eles.
Os cientistas acreditam que o tumor se conecte a neurônios saudáveis por necessitar de alguma substância produzida por eles.
Fonte: 1. Glioblastoma remodelling of human neural circuits decreases survival. S Hervey-Jumper e outros, 2023.