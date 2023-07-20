Câncer afeta as conexões entre neurônios

O glioblastoma é um tumor que surge nas células gliais, responsáveis por fornecer nutrientes e suporte aos neurônios. Ele é especialmente terrível: a média de sobrevivência pós-diagnóstico se resume a oito meses (cinco anos mais tarde, só 6,9% dos pacientes estão vivos).

Mas, agora, um novo estudo (1) revelou uma possível explicação para essa agressividade: o glioblastoma altera a estrutura do cérebro, para se conectar a redes neurais.

Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco analisaram a atividade cerebral de 19 pacientes que têm esse tipo de câncer. Exibiram figuras para os pacientes, que deveriam dizer os nomes dos objetos.

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Isso ativou áreas relacionadas ao processamento de linguagem, como seria normal – mas também acionou os tumores, que estavam em regiões distantes do cérebro, demonstrando que havia uma conexão elétrica com eles.

Os cientistas acreditam que o tumor se conecte a neurônios saudáveis por necessitar de alguma substância produzida por eles.

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Fonte: 1. Glioblastoma remodelling of human neural circuits decreases survival. S Hervey-Jumper e outros, 2023.