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Saúde

Câncer cria os próprios neurônios

Tumor constrói uma rede neural dentro do pulmão – e a utiliza para crescer.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 fev 2026, 14h00
Imagem hiper ampliada de uma rede de neurônios.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Dois grupos de cienistas, um na Alemanha e outro nos EUA, publicaram simultaneamente dois estudos (1) relatando uma descoberta sinistra: uma variedade de câncer de pulmão é capaz de criar seus próprios neurônios e sinapses, e usá-los para disparar sinais elétricos. Esse comportamento já havia sido detectado em gliomas, um tipo de tumor cerebral, mas é a primeira vez que ele é descoberto fora do cérebro.

O tumor em questão é o câncer pulmonar de pequenas células (SCLC, na sigla em inglês), que corresponde a 15% de todos os casos de câncer de pulmão. Ele é bem agressivo, e mata 200 mil pessoas por ano no mundo – em parte porque só costuma ser detectado já em estágio avançado.

Mas o novo estudo pode abrir uma nova linha de tratamento: os cientistas acreditam que talvez seja possível usar remédios que tratam doenças neurológicas, como epilepsia e enxaqueca severa, para atrapalhar a comunicação dos neurônios do SCLC – e, com isso, frear o crescimento do tumor.

Fontes 1. “Functional synapses between neurons and small cell lung cancer” e “Neuronal activity-dependent mechanisms of small cell lung cancer pathogenesis”.

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Câncer
neurônio
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