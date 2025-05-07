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Saúde

Como garantir a dose necessária de vitamina D – sem suplementos

A carência dessa molécula é um problema global. Mas o excesso também traz riscos. Entenda como fazer o balanço ideal.

Por Manuela Mourão 7 Maio 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Pôr do sol refletindo em um rio. Há uma posta de carros ao lado direito.
 (VICTOR PONTES / Getty Images/Reprodução)
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De todas as vitaminas que fazem o nosso corpo funcionar, uma das mais conhecidas é a D. A “vitamina do sol” ajuda a manter os ossos fortes, auxilia os  músculos e o sistema imunológico.

Não só: essa molécula desempenha papéis importantes pelo corpo, como nas vias neurológicas e nas cascatas de sinalização relacionadas à saúde mental.

Acontece que a deficiência de vitamina D é um problema nutricional comum no mundo todo, que pode ter piorado durante a pandemia do coronavírus. 

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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da população mundial tem quantidades insuficientes desse nutriente. Já um

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estudo feito por pesquisadores da Fiocruz Bahia descobriu que brasileiros têm deficiência dessa substância até no verão, quando existe um sol para cada um ao passear pelas ruas.

O nível normal de vitamina D no sangue, para a população geral saudável, é acima de 20 nanogramas por mililitro (ng/mL). Para grupos de risco, como idosos, gestantes, pessoas com doenças autoimunes, renais e outras condições, o ideal é entre 30 e 60 ng/mL.

Muitas pessoas acabam optando pela suplementação para resolver a carência de vitamina D. Sem orientação médica, porém, isso pode ser um problema, já que níveis acima de 100 ng/mL podem indicar risco de toxicidade (esses dados podem ser obtidos por exames de sangue simples).

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Afinal, qual a melhor saída para garantir que os níveis ideais estejam sendo absorvidos pelo corpo?

A maneira mais fácil é a mais conhecida: pelo sol.

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Dois tipos de raios ultravioleta chegam até a nossa pele: o UVA, que bronzeia e envelhece, e o UVB, que queima e fabrica vitamina D. Os dois, porém, podem causar câncer de pele. Para quem tem pele clara, bastam de 10 a 20 minutinhos de sol, três vezes por semana, para garantir a dose de vitamina D. Já peles mais escuras precisam de um tempinho maior: até cinco vezes mais. 

Mas não é tão simples: tudo depende da hora do dia, da estação e até de onde você está no planeta. O ideal é pegar sol entre 10h e 15h, quando os raios UVB estão em ação. De manhã cedo, no fim da tarde ou no inverno, esses raios passam por um caminho mais longo e são bloqueados pelo ozônio. 

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E não adianta tentar se bronzear pela janela: vidro, nuvem e poluição também barram a vitamina D. A boa notícia? Protetor solar, ao contrário do que se pensava, não atrapalha tanto assim a produção desse nutriente, segundo estudos mais recentes.

Porém, mesmo nesse país tropical, as vezes falta sol. Esse problema é recorrente em países do hemisfério norte, que lidam com invernos intensos e até meses sem a luz do astro. Nestes locais, a quantidade de vitamina D costuma ser garantida via alimentação. 

Os campeões naturais da vitamina D são os peixes gordurosos – tipo truta, atum, salmão e cavala – além dos óleos de fígado de peixe e cogumelos expostos à luz UV. Dá pra encontrar um pouco também em gema de ovo, queijo e fígado bovino. 

Mas como pouca gente come tudo isso todo dia, vários alimentos são “turbinados” com vitamina D em países como EUA, Reino Unido e Finlândia. Leite, suco de laranja, cereais, iogurtes e até leites vegetais (de soja, amêndoa, aveia…) entram nessa lista. Vale lembrar também que, como a vitamina D se armazena na gordura do corpo, problemas que dificultam a absorção de gordura – como doença de Crohn, colite ulcerativa, celíaca ou cirurgia bariátrica – podem levar à deficiência.

No entanto, tudo tem um limite: muita vitamina D pode causar náusea, fraqueza muscular, confusão, vômitos, desidratação e, em casos mais graves, podem levar a problemas nos rins e no coração. 

Por fim, a recomendação não muda: incluir suplementos na dieta só é necessário e recomendado com acompanhamento médico.

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OMS /ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE/
Saúde
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