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Saúde

Conservante pode prejudicar a fertilidade

E o efeito persiste por três gerações, mostra experiência em ratos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 dez 2025, 14h00
Imagem de um rato branco de laboratório.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Cienistas chineses demonstraram que o propilparabeno, conservante muito usado em xampus, cremes, remédios e alimentos industrializados, tem um efeito nocivo sobre a fertilidade. Pelo menos em ratas. Eles expuseram (1) cobaias grávidas à mesma quantidade dessa substância (em mg de propilparabeno por grama de peso corporal) que os humanos costumam receber no dia a dia. Resultado: as três gerações seguintes de ratas apresentaram dificuldades reprodutivas.

O propilparabeno reduziu a reserva ovariana das cobaias (número de óvulos viáveis que as ratas produziram ao longo da vida). Ele foi injetado na corrente sanguínea, ou seja, há uma diferença em relação à exposição humana, que geralmente ocorre via pele ou sistema digestivo.

Se a substância tiver o mesmo efeito em pessoas, pode ser uma das responsáveis pela queda nos índices de natalidade no mundo. Será necessário fazer mais estudos para comprovar isso. Mas a Europa já proibiu o propilparabeno em alimentos; a Califórnia, nos EUA, também em cosméticos.

Fonte 1. “Transgenerational inheritance of diminished ovarian reserve triggered by prenatal propylparaben exposure in mice”.

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