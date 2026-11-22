Juliana Manzoni é pesquisadora do Observatório História e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

A série britânica Supacell, da Netflix, parte da doença falciforme para contar uma história de super-heróis. Lançada em 2024 com grande sucesso, a segunda temporada está em fase de edição e será exibida no começo de 2027. E esta obra de ficção pode ser um excelente meio para se abordar a luta pelos direitos das pessoas com doenças falciformes.

Na série criada pelo diretor e roteirista britânico Andrew Onwubolu, cinco moradores negros do sul de Londres descobrem habilidades extraordinárias, como teletransporte, força física sobre-humana e viagens no tempo, por conta de uma mutação no gene relacionado à doença, sem que a desenvolvam.

A primeira temporada tem como protagonista Michael Lasaki (Tosin Cole), um entregador que descobre a capacidade de viajar no tempo e prevê o assassinato de sua noiva. Ao procurar outras pessoas com habilidades semelhantes para tentar salvar a amada, ele se envolve em uma trama na qual uma organização secreta tenta capturar e controlar indivíduos com superpoderes.

Mas essa não é uma série de super-heróis tradicionais, que vestem capas e se tornam justiceiros. Os personagens continuam lidando com as dificuldades cotidianas e enfrentam problemas relacionados à família, dinheiro, violência e relacionamentos.

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Doença falciforme e racismo

A doença falciforme é hereditária e decorre de alterações no gene responsável pela produção da hemoglobina, molécula das hemácias que transporta oxigênio pelos tecidos do corpo. Quando há uma baixa no oxigênio, as hemácias tomam a forma de foice e podem obstruir microvasos, causando dores lancinantes e processos inflamatórios graves. A condição é mais frequente em populações de ascendência africana no Brasil, mas não se trata de uma relação direta ou exclusiva. O Ministério da Saúde estima que entre 60 mil e 100 mil pessoas vivam com doença falciforme no país.

E apesar de usar esta herança genética como possibilidade de força, a série da Netflix não deixa de abordar o racismo presente nesse determinismo. Em uma conversa com o filho AJ (Ki-Many Carty), Andre Simpson (Eric Abrefa) relembra a morte do avô do menino, vítima de um derrame associado à doença. Ao saber da causa da morte, AJ pergunta se aquela é “a doença que só os negros têm”. O pai explica que pessoas de outras ancestralidades também podem ter a condição e conta que ambos já fizeram exames.

A mãe de Michael é a principal personagem que convive com a doença. Já no primeiro episódio, quando ela está internada para interromper uma crise, uma representante de uma organização oferece serviços que prometem controlar os sintomas de forma mais rápida e eficiente, mas a vantagem tem um preço elevado.

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O conflito aproxima a ficção da realidade: não basta que existam tratamentos eficazes se as pessoas não conseguem acessá-los. No Brasil, a assistência depende da disponibilidade de profissionais, medicamentos e serviços especializados, e, no processo de garantia do acesso ao tratamento, o papel de coletivos e associações de pessoas com doença falciforme é fundamental.

A mobilização mundial

Em 2006, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou uma resolução pedindo que os países considerassem a doença falciforme um problema de saúde pública.

Levantamentos realizados em nossas pesquisas no Brasil, iniciadas em 2025, indicam que há cerca de 30 coletivos e associações, a maior parte criada a partir dos anos 2000, impulsionada pela Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (PNAIPDF), de 2005.

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Em artigo publicado na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos, analiso a atuação brasileira na divulgação internacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e iniciativas de cooperação técnica sobre a doença falciforme realizadas entre 2006 e 2010 com Benim, Gana e Senegal.

O estudo mostra como representantes brasileiros apresentaram uma abordagem baseada na atenção integral e no acompanhamento contínuo, possíveis apenas em um sistema de saúde universal e gratuito como o SUS.

O Brasil é referência em pesquisas na área e em seu modelo de atendimento, centrado na Atenção Integral. Por se tratar de uma doença crônica que exige cuidado permanente, ele tem servido de referência a outros países.

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Essa perspectiva permanece fundamental: o cuidado exige prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento ao longo da vida, com a atenção primária à saúde articulando o acesso aos demais serviços.

Entre as principais demandas das pessoas com doença falciforme estão o acesso contínuo a medicamentos, o suporte às crises e o atendimento humanizado por profissionais especializados.

Isso não ocorre apenas no Brasil, como pude constatar durante o 1º Simpósio Português de Doença Falciforme e Talassemia, realizado em setembro deste ano em Lisboa, com a participação dos ativistas portugueses.

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O que falta, muitas vezes, é a rotina de cuidado: de médicos que compreendam as dores e o cansaço extremo provocados por algumas crises, e o acesso à hidroxiureia. Este remédio induz o corpo a produzir hemoglobina fetal, o que ajuda a diminuir consideravelmente as crises recorrentes, embora não substitua o transplante de medula óssea, principal caminho para a cura.

Apesar de ser ofertado pelo SUS, a distribuição do medicamento é irregular, já que depende das prioridades das políticas estaduais de saúde: é o governo estadual que regula o suprimento.

Ativismo social

Além das associações, há ativistas brasileiros bastante presentes nas redes sociais e reconhecidos pelos ativistas portugueses.

Um dos principais nomes é Simone Bruna, responsável por um canal no YouTube sobre o acesso ao tratamento, em que costuma destacar o papel do SUS.

Durante 20 anos ela tomou diariamente a hidroxiureia fornecida gratuitamente e, aos 38 anos, realizou o transplante de medula óssea.

Em publicação recente, ela comemora os dois anos do transplante, completados em outubro de 2026, prazo necessário para confirmar a adaptação do corpo à nova medula e a capacidade de produzir glóbulos vermelhos saudáveis.

Transplante, novas terapias e velhas desigualdades

O transplante de medula óssea é o principal caminho para a cura, e aqui entra outro problema: a quantidade de leitos. O número limitado de leitos no país faz com que pessoas com diferentes doenças graves disputem uma estrutura hospitalar insuficiente. Enquanto esperam, as crises constantes deixam sequelas que se acumulam com o tempo.

Além da hidroxiureia e do transplante, terapias gênicas já foram aprovadas em alguns países. Essas técnicas procuram modificar o funcionamento das células para reduzir os efeitos da alteração genética, estimulando a produção de hemoglobina fetal. Apesar dos resultados promissores, exigem procedimentos complexos, acompanhamento especializado e monitoramento de longo prazo.

Os custos e a necessidade de centros especializados também podem limitar o acesso e não substituem o cuidado regular, o acesso a medicamentos e o atendimento especializado.

Em Supacell, a organização secreta promete ensinar os protagonistas a controlar seus poderes, mas os submete a uma estrutura de vigilância. A realidade da pesquisa médica é diferente, e o desenvolvimento de novas terapias representa um avanço importante.

Ainda assim, a trama permite refletir sobre quem controla os recursos capazes de transformar vidas e quem consegue se beneficiar deles.

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