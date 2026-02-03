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Saúde

“Energético aumenta o risco de suicídio, diz estudo.” Não é bem assim…

Essa notícia alarmante correu a internet. Mas cita um estudo que, na verdade, não prova isso.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 fev 2026, 14h00
Imagem, em fundo laranja, de uma lata de refrigerante colorida sem marca definida.
 (Hamza Guner/Unsplash)
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“Energético aumenta o risco de suicídio, diz estudo.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
Beber duas ou mais xícaras de café por dia reduz o risco de suicídio. Mas os energéticos (que também contêm cafeína) têm o efeito oposto: uma lata por mês já quase dobra o risco de suicídio, e tomar o produto todo dia aumenta o risco em 288%. É o que afirma uma meta-análise (1) publicada por cientistas de Singapura, que analisaram os dados de 17 estudos.

Qual é a verdade:
O trabalho encontrou uma correlação estatística, só isso. Não provou que uma coisa leva à outra, nem considerou vários outros elementos envolvidos no risco de suicídio (como genética, ambiente familiar e situação social). Os próprios autores admitem: “Mais estudos são necessários para elucidar os fatores psicossociais e relações causativas que sustentem essa associação”.

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