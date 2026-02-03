“Energético aumenta o risco de suicídio, diz estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Beber duas ou mais xícaras de café por dia reduz o risco de suicídio. Mas os energéticos (que também contêm cafeína) têm o efeito oposto: uma lata por mês já quase dobra o risco de suicídio, e tomar o produto todo dia aumenta o risco em 288%. É o que afirma uma meta-análise (1) publicada por cientistas de Singapura, que analisaram os dados de 17 estudos.

Qual é a verdade:

O trabalho encontrou uma correlação estatística, só isso. Não provou que uma coisa leva à outra, nem considerou vários outros elementos envolvidos no risco de suicídio (como genética, ambiente familiar e situação social). Os próprios autores admitem: “Mais estudos são necessários para elucidar os fatores psicossociais e relações causativas que sustentem essa associação”.