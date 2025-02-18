Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Estudo sugere que poluição e temperaturas extremas podem prolongar gravidez

Pesquisadores da Austrália relacionaram consequências da crise climática a um risco de gestações mais longas, que podem ser ruins para a mãe e o bebê.

Por Eduardo Lima 18 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de uma mulher negra grávida segurando sua barriga e usando um vestido amarelo em casa.
 (urbazon/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo sugere que poluição e temperaturas extremas podem prolongar gravidez Priorizar nos meus resultados Google

Exposição a níveis de poluição acima do normal e temperaturas extremas – tanto quentes quanto frias – pode aumentar o risco de uma gravidez prolongada, quando a gestação ultrapassa 42 semanas (o período normal para uma gravidez é, em média, 40 semanas).

É isso que sugere um estudo que analisou quase 400 mil nascimentos na Austrália. Nos casos de gestantes com maior exposição a material particulado ou temperaturas muito quentes e muito frias, era mais provável que elas entrassem em trabalho de parto depois de 41 semanas do que outras pessoas que não estiveram expostas às mesmas circunstâncias de poluição e clima.

Os perigos de nascimentos prematuros são conhecidos, mas atrasos no fim da gravidez também podem aumentar o risco de algumas complicações para o bebê e a gestante na hora do parto.

Se um bebê passa mais tempo do que deveria no útero e fica grande demais, o trabalho de parto pode ser complicado, com risco de sangramento vaginal. Além disso, a placenta começa a envelhecer depois da 42ª semana de gestação, e pode deixar de funcionar adequadamente e nutrir o bebê.

Siga
Continua após a publicidade

O estudo foi publicado no periódico Urban Climate, e é uma das primeiras pesquisas a tentar entender como as mudanças climáticas – causadas por emissão de gases de efeito estufa, que poluem a atmosfera e colaboram para um aumento das temperaturas globais – podem aumentar o risco de gravidez prolongada.

Continua após a publicidade

Crise climática na gravidez

A pesquisa foi organizada por cientistas da Universidade Curtin, uma instituição pública de ensino e pesquisa em Perth, a capital da Austrália Ocidental – o maior estado da Austrália. A análise de 393.384 gestantes foi feita com base nos níveis de poluição e registros de temperaturas das áreas em que elas moravam.

Os níveis de poluição aérea foram avaliados entre três meses antes da concepção e logo antes do nascimento do bebê. Usando o mesmo período como referência, eles também analisaram uma métrica conhecida como Universal Thermal Climate Index (em português, “Índice Termoclimático Universal”), que estima quanto estresse térmico as pessoas sentiram analisando elementos como temperatura e umidade.

Continua após a publicidade

De todos os nascimentos analisados, 12% foram gestações pós-termo ou prolongadas. Focando nesses 47 mil casos, os pesquisadores encontraram uma correlação entre o risco de gravidez mais longa e exposição a poluição e temperaturas extremas.

Essa conexão apareceu depois que eles já haviam considerado outros fatores importantes para o risco de gestação pós-termo, como hábito de fumo, idade da gestante e características socioeconômicas.

Continua após a publicidade

Além da correlação entre consequências da crise climática e gravidez prolongada, o estudo também identificou que essas gestações eram mais comuns entre gestantes de primeira viagem, pessoas dando à luz acima dos 35 anos e pacientes que viviam em áreas urbanas.

Por que isso acontece? Os pesquisadores têm uma hipótese. Tanto a poluição quanto as temperaturas extremas podem aumentar a produção de moléculas instáveis conhecidas como espécies reativas de oxigênio. Esses compostos químicos podem ser responsáveis por atrapalhar o funcionamento hormonal.

Continua após a publicidade

Esses riscos elevados de gestação pós-termo podem se tornar cada vez mais aparentes com o avanço das mudanças climáticas. Mais estudos são necessários para entender a causa do problema e criar políticas públicas de prevenção e proteção das gestantes num mundo com clima em transformação.

Publicidade
TAGS:
gestação
Gravidez
mudanças climáticas
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).