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Saúde

Laser pode melhorar o DNA da pele

Ele vai além de remover manchas e estimular a produção de colágeno: também pode, como um novo estudo revela, liga ou desligar genes do tecido cutâneo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 ago 2026, 12h00
Estrutura de DNA em espiral dupla, translúcida e brilhante, com pontos de luz cintilantes ao longo de suas fitas, sobre um fundo laranja-avermelhado
 (Midjourney/Superinteressante)
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A dermatologia moderna oferece vários tratamentos com laser para atenuar rugas e cicatrizes. Eles agem fisicamente sobre a pele, eliminando áreas manchadas e estimulando os fibroblastos, células que produzem colágeno (a proteína que dá sustentação à pele). Mas, como revela uma experiência (1) realizada por cientistas dos EUA e do Reino Unido, o laser também é capaz de fazer outra coisa: ativar ou desativar determinados genes do tecido cutâneo, e dessa forma melhorar as características da pele.

O teste incluiu 22 voluntários, com idade entre 20 e 64 anos, que se submeteram a três sessões de um laser dermatológico comum. Um mês depois, os cientistas coletaram um pedacinho de pele de cada um deles e analisaram a amostra. Descobriram que a aplicação de laser havia ligado ou desligado 635 trechos do DNA – e, nesses pontos, o laser reverteu 84% das alterações genéticas associadas ao envelhecimento da pele.

Fonte 1. “Non-ablative fractional laser 1940-nm treatment modulates epigenetic signatures associated with skin aging in a split-face investigation”.

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