Laser pode melhorar o DNA da pele

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Introdução A dermatologia moderna descobre um novo e surpreendente poder do laser. Além de atuar fisicamente na pele, atenuando rugas e cicatrizes, uma pesquisa recente revela que o laser é capaz de ativar ou desativar genes. Isso reverte 84% das alterações genéticas associadas ao envelhecimento, abrindo novas perspectivas para o tratamento da pele.

Principais Tópicos





Laser atua fisicamente na pele para atenuar rugas e cicatrizes Estimula os fibroblastos a produzirem colágeno Capaz de ativar ou desativar genes do tecido cutâneo Reverte 84% das alterações genéticas ligadas ao envelhecimento da pele Descoberta baseada em estudo com 22 voluntários

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A dermatologia moderna oferece vários tratamentos com laser para atenuar rugas e cicatrizes. Eles agem fisicamente sobre a pele, eliminando áreas manchadas e estimulando os fibroblastos, células que produzem colágeno (a proteína que dá sustentação à pele). Mas, como revela uma experiência (1) realizada por cientistas dos EUA e do Reino Unido, o laser também é capaz de fazer outra coisa: ativar ou desativar determinados genes do tecido cutâneo, e dessa forma melhorar as características da pele.

O teste incluiu 22 voluntários, com idade entre 20 e 64 anos, que se submeteram a três sessões de um laser dermatológico comum. Um mês depois, os cientistas coletaram um pedacinho de pele de cada um deles e analisaram a amostra. Descobriram que a aplicação de laser havia ligado ou desligado 635 trechos do DNA – e, nesses pontos, o laser reverteu 84% das alterações genéticas associadas ao envelhecimento da pele.

Fonte 1. “Non-ablative fractional laser 1940-nm treatment modulates epigenetic signatures associated with skin aging in a split-face investigation”.