Mesmo baixas doses de álcool podem danificar o cérebro, diz estudo

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Introdução Um novo estudo indica que mesmo pequenas doses de álcool, antes consideradas de baixo risco, podem ter efeitos no cérebro. A pesquisa sugere uma associação entre o consumo e a redução do fluxo sanguíneo cerebral, com impacto que pode se acumular com a idade. Descubra os detalhes.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta: não existe dose segura de álcool para a saúde. Novo estudo associa o consumo de pequenas quantidades de álcool à redução do fluxo sanguíneo cerebral. A pesquisa observou uma relação com o afinamento do córtex, região cerebral essencial para o pensamento e tomada de decisões. Os efeitos do álcool no cérebro podem se acumular e ser mais evidentes com o passar dos anos. É uma associação, não causa e efeito direto, mas a pesquisa reforça a necessidade de mais investigações sobre o tema.

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Segundo o Ministério da Saúde, o alcoolismo é uma doença caracterizada pelo uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas. Porém, o consumo de álcool não precisa ser exorbitante para implicar problemas à saúde.

A verdade é que não existe dose segura de álcool, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A cervejinha do churrasco, o vinho de sexta à noite e a gin tônica das baladas, mesmo que socialmente aceitos e consumidos com moderação, ainda representam riscos.

Um novo estudo, realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e publicado no periódico científico Alcohol, revela que mesmo o consumo de pequenas quantidades de álcool pode afetar o cérebro.

Os pesquisadores analisaram 45 adultos saudáveis, de 22 a 70 anos, que não tinham histórico de consumo excessivo de álcool no último ano. Todos os participantes do sexo masculino consumiam menos de 60 doses de bebida alcoólica por mês, e as mulheres, menos de 30. Essas quantidades são classificadas como de “baixo risco”. O consumo médio foi de 21 drinks, mas as pessoas variavam de 1 a 54 bebidas consumidas mensalmente.

O estudo considera que cada drink contém 14 gramas de álcool puro, o equivalente a uma cerveja, uma taça de vinho pequena ou um shot de destilado (vale lembrar que muitos coquetéis levam mais de uma dose).

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Os participantes responderam a questionários sobre a quantidade de álcool consumida no último ano, nos últimos três anos e ao longo da vida. Além disso, realizaram exames de ressonância magnética do cérebro.

Ao comparar os dados, os pesquisadores encontraram uma associação entre o consumo de álcool e a redução do fluxo sanguíneo cerebral, o que pode aumentar o risco de doenças cerebrovasculares. Também foi observada, embora de forma menos robusta, uma relação com o afinamento do córtex, região fundamental para funções como pensamento e tomada de decisão.

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Essa correlação também envolve a idade: o estudo sugere que os efeitos podem se acumular ao longo do tempo.

É importante ressaltar, contudo, que, apesar da associação identificada, a pesquisa não estabelece uma relação de causa e efeito entre o consumo de álcool e danos cerebrais. Para isso, são necessárias mais investigações, que considerem outros fatores (como dieta e prática de exercícios físicos) e acompanhem os participantes por períodos mais longos. O estudo tampouco aprofunda sobre os mecanismos por trás desses efeitos cerebrais.

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