Motor de dois tempos: como o seu coração funciona

Ele bombeia toneladas de sangue todos os dias. Funciona sozinho. Se o arrancarmos do corpo, continuará batendo, já que as suas pulsações, ao contrário dos demais movimentos, não dependem de ordens emanadas do cérebro.

Os impulsos que movem o coração são gerados por um pequeno grupo de células, situadas nas paredes do átrio direito, chamado marcapasso. “É como o puxador de uma bateria de escola de samba”, diz o fisiologista Paulo Tucci, da Universidade Federal de São Paulo. O marcapasso faz com que todo o coração se contraia no ritmo certo, cerca de 70 vezes por minuto.

Os batimentos cardíacos se dividem em duas etapas. Na primeira, a diástole, o coração está relaxado, para receber uma dupla remessa – o sangue “sujo”, com gás carbônico, trazido pelas veias, e o sangue “limpo”, cheio de oxigênio, procedente dos pulmões. No segundo movimento, a sístole, ele se contrai e despacha cada encomenda para o seu endereço. O sangue que será reciclado vai para os pulmões e o que já passou por esse processo segue para o organismo, pelas artérias. Veja, abaixo, como isso acontece.