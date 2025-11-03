Por que tantos millennials estão tendo câncer?

Lydia Begoña Horndler Gil é professora de imunologia e biologia do câncer na Universidad San Jorge. O texto a seguir é do site The Conversation.

Se você está lendo estas linhas, talvez pertença à geração millennial (como eu) e provavelmente já notou que há cada vez mais casos de amigos ou conhecidos com doenças que costumavam ser associadas à idade adulta avançada, como hipertensão e diabetes tipo 2. Ou, talvez, uma que seja ainda mais assustadora de nomear: o câncer.

Os millennials (nascidos entre 1981 e 1995) fazem parte da primeira geração com mais risco de tumores do que seus pais: entre 1990 e 2019, os casos de câncer de início precoce entre pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% em todo o mundo, e a mortalidade, 28%.

A verdade é que cerca de 80% dos cânceres são “esporádicos”, ou seja, não se devem a mutações hereditárias, mas a fatores externos que danificam o DNA ao longo do tempo: o que comemos, o que respiramos, o nível de atividade física que mantemos, nosso descanso, estresse ou exposição a substâncias nocivas.

Em outras palavras, mais do que a genética que herdamos, o que realmente faz a diferença são os fatores que nos cercam em nosso dia a dia. E está claro que o estilo de vida de nossos pais ou avós era diferente do nosso.

Dieta e sua marca no corpo

Um dos principais fatores por trás dessa “nova epidemia” é a dieta. A obesidade infantil começou a disparar na década de 1980. Em 2022, mais de 390 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos estavam acima do peso, dos quais 160 milhões eram obesos, de acordo com a OMS.

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Essa condição não é apenas estética: ela está associada à resistência à insulina, inflamação crônica de baixo grau e distúrbios hormonais que aumentam o risco de desenvolver câncer colorretal, de mama ou endometrial.

O mais importante é que esses efeitos não desaparecem com a idade: a obesidade infantil pode deixar uma marca de longo prazo. De acordo com a Colon Cancer Foundation, uma meta-análise envolvendo mais de 4,7 milhões de pessoas mostrou que aqueles com um índice de massa corporal elevado no início da vida têm um risco maior de câncer colorretal na idade adulta: 39% a mais em homens e 19% a mais em mulheres do que aqueles com um IMC normal na infância.

Essas mudanças na dieta também alteraram nossa microbiota intestinal. Foi demonstrado que as dietas altamente ultraprocessadas reduzem a diversidade bacteriana e aumentam a proporção de cepas produtoras de metabólitos pró-inflamatórios. Isso contribui para doenças gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável (SII), que agora parece quase endêmica na minha geração do milênio. Em um jantar com amigos, se você perguntar quem sofre de algum desses problemas, poucas mãos não serão levantadas.

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O álcool e seus efeitos invisíveis

O segundo grande culpado é o álcool. As reuniões sociais dos millennials geralmente giram em torno de uma mesa com comida e bebida. Durante anos, acreditou-se que uma taça de vinho era “protetora”, mas hoje sabemos que não existe um nível seguro de consumo de álcool: a IARC o classifica como um carcinógeno do grupo 1, no mesmo nível do tabaco. O etanol é transformado em acetaldeído, um composto que danifica o DNA.

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Além disso, os padrões de consumo de álcool diferem entre as gerações: enquanto os “baby boomers” têm maior frequência de consumo diário de álcool, os “millennials” tendem a beber menos diariamente, mas com mais episódios de “binge drinking” (consumo excessivo de álcool para ficar bêbado em pouco tempo), um padrão que acarreta altos riscos. Isso é confirmado pela pesquisa espanhola EDADES 2024 Survey of the Ministry of Health, por exemplo, que mostra a diferente periculosidade dos comportamentos entre as gerações.

E como se isso não bastasse, um estudo recente da Environmental Science & Technology descobriu que muitas cervejas contêm substâncias perfluoroalquílicas (PFAS), conhecidas como “produtos químicos eternos” e ligadas ao aumento da incidência de câncer de testículo e de rim.

Dormir pouco também deixa cicatrizes

Mas há mais. Dormimos menos e pior do que as gerações anteriores: pesquisas recentes mostram que a geração Y e a geração Z dormem, em média, de 30 a 45 minutos a menos por noite do que os baby boomers, em grande parte devido à exposição noturna a telas e mídias sociais. Essa luz artificial altera a secreção de melatonina, um hormônio com propriedades antioxidantes e reguladoras do ciclo celular.

A privação crônica do sono não só prejudica o reparo do DNA, mas também reduz os efeitos protetores da melatonina contra o câncer: baixos níveis desse hormônio têm sido associados a uma capacidade reduzida de neutralizar o dano oxidativo ao DNA e ao aumento da proliferação celular.

Além disso, a interrupção do ritmo circadiano interfere na expressão dos principais genes de reparo do DNA, acumulando mutações ao longo do tempo e aumentando o risco de processos tumorais.

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O peso invisível do estresse

Somos provavelmente a geração com os níveis mais altos de cortisol. Quando o “hormônio do estresse” permanece elevado por muito tempo, ele não apenas promove a resistência à insulina e a hipertensão, mas também enfraquece o sistema imunológico.

Pesquisas mostram que o estresse crônico aumenta a inflamação, dificulta a eliminação de células anormais pelas defesas do corpo e pode até mesmo “despertar” células tumorais adormecidas. Na verdade, estudos na população em geral descobriram que as pessoas com maior carga de estresse têm até duas vezes mais risco de morrer de câncer em comparação com aquelas que controlam melhor o estresse.

O risco da automedicação

E, por fim, as gerações recentes também estão recorrendo cada vez mais à automedicação do que as gerações anteriores, o que representa novos riscos de curto e longo prazo.

O uso frequente de paracetamol está associado ao aumento de danos ao fígado e a um possível aumento do câncer de fígado. Os contraceptivos orais, usados por períodos muito longos devido ao atraso na gravidez, aumentam ligeiramente o risco de câncer de mama e de colo do útero, embora protejam contra o câncer de ovário e de endométrio. Além disso, o uso prolongado de antiácidos e antibióticos foi associado a um risco maior de câncer digestivo por meio de mecanismos indiretos, como compostos carcinogênicos ou disbiose intestinal.

O futuro dos millennials

As projeções são realmente preocupantes: espera-se que os casos de câncer cresçam de cerca de 20 milhões em 2022 para cerca de 35 milhões em 2050, representando um aumento geral de quase 77%. A tendência é particularmente acentuada nos tumores digestivos e ginecológicos, que estão aparecendo cada vez mais frequentemente em adultos jovens.

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Somos a geração do imediato, da ansiedade e da pílula de solução rápida. Mas nem tudo está perdido: muitos dos fatores que nos deixam doentes hoje podem ser controlados, e a adoção de hábitos mais saudáveis pode fazer a diferença na redução dos riscos e na melhoria da qualidade de vida em um futuro não tão distante.