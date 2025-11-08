Primeiro kit para detecção de metanol é comercializado, conheça

No final de setembro de 2025, casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em São Paulo deram início a uma crise de saúde pública – que, até o dia 5 de novembro, já registra 60 casos de intoxicação e 15 óbitos.

O metanol é um tipo de álcool primo do etanol, o álcool comum. Os dois são incolores, inflamáveis e têm cheiros parecidos – por isso, a identificação a olho nu é impossível. Entretanto, diferentemente do etanol, pequenas quantidades de metanol podem ser letais.

Os casos suspeitos de intoxicação se multiplicaram – apesar de mais de 90% deles terem sido descartados após investigação. Os casos estão concentrados em São Paulo e podem estar ligados à falsificação de bebidas destiladas.

Desde então, muita gente passou a desconfiar de um happy hour regado à caipirinha. O faturamento da venda de bebidas online caiu em 47%, segundo dados da Neotrust, e bares e restaurantes também registraram quedas visíveis no público.

Foi quando começou uma corrida contra o tempo para facilitar a identificação de bebidas contaminadas.

Pelo menos quatro universidades públicas já desenvolveram tecnologias, próprias ou adquiridas, para a detecção de metanol: a Estadual da Paraíba (UEPB), a de Brasília (UNB), a Federal do Paraná (UFPR) e a Estadual Paulista (UNESP). O projeto da UNB deu origem à Macofren Tecnologias Ltda., que vende tecnologias de detecção de metanol voltadas ao mercado de combustíveis e líquidos em geral.

Continua após a publicidade

Agora, pela primeira vez, um teste para detecção de metanol em bebidas chega ao mercado e pode ser adquirido por consumidores finais. Ele é produzido pelo Laboratório Reaja, que vende kits de reagentes para testes colorimétricos de substâncias – incluindo drogas lícitas e ilícitas.

Os testes colorimétricos servem para apontar a presença de algum componente específico, sem indicar quantidades ou composição. Um exemplo famoso é o reagente de Scott, que fica azul na presença de cocaína – e aparece muito nos programas de flagrantes em aeroportos.

As reações químicas do teste para metanol já eram conhecidas – e você pode ler uma explicação detalhada aqui. Os químicos James Kava e Fabiano Soares, do Reaja, bolaram uma forma de transformar a reação em um kit de teste mais simples e portátil, adaptando medidas e concentrações, além de definir o descarte adequado das substâncias.

Continua após a publicidade

A metodologia ainda tem suas limitações: funciona bem para bebidas destiladas transparentes, como uísque, gin, cachaça e vodka. Bebidas fermentadas, com corantes ou com açúcar confundem o teste e não apresentam resultados confiáveis.

O kit final, que começou a ser vendido por R$149,90 em novembro, inclui seis reagentes diferentes em quantidade suficiente para dez testagens. O protocolo não é tão simples quanto o do reagente azul para cocaína que vemos na TV: do início ao descarte, são dez etapas. Mesmo assim, não demora muito para o resultado ficar pronto: em menos de 10 minutos você vê o resultado.

“Ele é mais elaborado do que os outros testes em que nós já nos especializamos, é muito mais necessário que haja uma capacitação para que as pessoas o utilizem corretamente”, explica Kava.

Segundo o químico, o teste serve ao público geral: tanto para tranquilizar quem ainda não se sente confortável em sair para tomar um drink, quanto para donos de bares e fiscalizadores.

Continua após a publicidade

O kit é acompanhado por um vídeo de instruções sobre os reagentes, segurança e medição de resultados. O site do laboratório também tem um guia interativo para a testagem. Kava explica que os procedimentos de segurança são indispensáveis, já que se tratam de produtos altamente corrosivos.

“Não é nada assustador, tem várias coisas que são corrosivas no nosso dia a dia, mas a gente elaborou todos os procedimentos de segurança para que o usuário possa neutralizar o teste no final e descartá-lo na pia”, explica. “Não tem nenhum passivo ambiental, metal pesado ou outro tipo de contaminante nos resíduos finais do teste.”

O teste desenvolvido pelo Reaja e os pensados pelas universidades têm comprovação científica. No entanto, vale ficar de olho em novos testes que têm sido anunciados por aí: nas últimas semanas popularizou-se o “teste do canudo”, um canudinho que em contato com uma bebida intoxicada mudaria de cor. Kits como esses são vendidos por menos de R$ 20 online. A testagem seria ótima – e acessível – caso ela não fosse totalmente falsa. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar.

Continua após a publicidade

A ideia do canudo existe e está em desenvolvimento na UEPB, mas ainda não foi colocada à venda.

Existe uma quantidade segura de metanol?

A presença de metanol em bebidas não é necessariamente criminosa: no processo de fermentação de vegetais, pequenas quantidades podem surgir naturalmente, mas em níveis residuais e seguros.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) permite até 200 mg de metanol por litro de álcool puro. Mesmo bebidas fortes como a cachaça não chegam nem perto de ser álcool puro: a concentração costuma variar entre 38% e 54%, e o resto é água.

Em um produto final destilado, como uma garrafa de cachaça, segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, permite-se aproximadamente 0,25 ml de metanol por 100 ml de bebida.

Continua após a publicidade

Para provocar a morte, entretanto, é preciso 1 ml de metanol por quilo – ou seja, uma pessoa de 70 quilos teria de consumir 70 ml de metanol. Mesmo a bebida no limite dos parâmetros do Mapa não apresenta risco: seria preciso beber 28 litros de cachaça para chegar aos fatais 70 ml de metanol. O cachaceiro morreria por outros motivos alguns litros antes.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.