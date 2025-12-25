Substâncias do cacau podem ser benéficas à saúde vascular, diz estudo

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Introdução Passar muito tempo sentado prejudica a circulação, mas um estudo recente indica que os flavonoides, presentes no cacau e outros alimentos, podem proteger a função vascular. Descubra como esses compostos bioativos atuam e a importância de uma alimentação rica neles, sem esquecer a necessidade do movimento.

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Dano do sedentarismo: Ficar muito tempo sentado pode prejudicar a função dos vasos sanguíneos e a circulação. Aliado natural: Flavonoides, compostos bioativos do cacau e outras frutas e vegetais, podem proteger a saúde vascular. Estudo comprova: A ingestão de flavonoides evitou a queda na função vascular em voluntários mesmo após longos períodos sentados. Estratégia complementar: Os flavonoides atuam mitigando danos, mas não substituem a importância vital do movimento e das pausas regulares. Como aumentar a ingestão: Dicas para escolher chocolates com alto teor de cacau (70%+) e incluir alimentos como chá-verde, frutas vermelhas e vegetais folhosos na dieta.

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O texto abaixo foi publicado originalmente pela Agência Einstein.

Passar muito tempo sentado pode prejudicar, entre outras coisas, a função dos vasos sanguíneos e a circulação de modo geral. Mas um grupo de compostos bioativos com propriedades antioxidantes, os chamados flavonoides, pode ser aliado contra esses prejuízos. É o que indica um estudo publicado no The Journal of Physiology, feito por pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

Os flavonoides estão presentes em diversos alimentos, entre eles o cacau. Seus efeitos benéficos sobre a função endotelial já são amplamente documentados, sobretudos aqueles fornecidos pela fruta que dá origem ao chocolate. Eles favorecem a saúde dos vasos sanguíneos ao aumentar a disponibilidade de óxido nítrico no endotélio, tecido que reveste a camada interna das artérias, o que ajuda na vasodilatação e no bom funcionamento vascular. Além disso, esses compostos têm efeito anti-inflamatório e antioxidante, contribuem para o metabolismo e até para a cognição.

Os pesquisadores britânicos queriam investigar o efeito agudo da ingestão em momentos de imobilidade, justamente quando a função vascular e a pressão arterial ficam prejudicadas. Para isso, analisaram 40 homens cisgênero jovens com diferentes níveis de condicionamento físico. O estudo incluiu apenas esses indivíduos porque variações hormonais ao longo do ciclo menstrual poderiam interferir nos resultados.

Todos os voluntários receberam uma bebida à base de cacau, mas metade tomou uma dose contendo alto teor de flavonoides e os demais, uma versão com baixas quantidades desses compostos. Duas horas após a ingestão, eles foram orientados a permanecer sentados por duas horas. Antes e depois do teste, os cientistas fizeram medições para avaliar o fluxo sanguíneo nas artérias dos braços e das pernas, bem como a pressão arterial, entre outros parâmetros.

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O grupo que ingeriu altas doses de flavonoides não apresentou queda na função vascular, mesmo nos voluntários com baixo condicionamento cardiorrespiratório. No outro grupo, até aqueles fisicamente ativos tiveram prejuízos no funcionamento dos vasos.

Isso não significa, porém, que basta comer chocolate para neutralizar os efeitos do sedentarismo. “Pelo contrário, a pesquisa reforça uma mensagem essencial: nada substitui o movimento e as pausas regulares para interromper longos períodos sentado”, frisa a nutricionista Serena del Favero, do Einstein Hospital Israelita. “O que o estudo demonstra é que os flavonóis presentes no cacau, e não o chocolate em si, podem exercer um efeito protetor sobre os vasos sanguíneos, ajudando a preservar a função endotelial em situações de inatividade prolongada.”

Em outras palavras, esses compostos não eliminam os riscos do sedentarismo, mas podem atuar como estratégia complementar de mitigação de danos, especialmente para quem passa muitas horas do dia sentado. “E eles podem ser facilmente incorporados à alimentação diária”, avisa a nutricionista.

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Para aumentar sua ingestão, vale consumir chá-verde, frutas vermelhas e roxas (como mirtilo, morango, amora e uva, inclusive o suco integral), maçã e vegetais como cebola, couve-de-bruxelas e folhas verde-escuras.

Dicas para escolher o chocolate

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No caso do chocolate, prefira aqueles com no mínimo 70% de cacau. Para fins terapêuticos ou para maximizar o consumo de flavonóis, o ideal é consumir versões com teores acima de 85% de cacau.

Ao comprar chocolate, verifique a lista de ingredientes. As versões de melhor qualidade costumam conter apenas massa de cacau (ou licor de cacau), manteiga de cacau (ou gordura de cacau) e açúcar. Quanto mais no início da lista aparecer o termo “massa de cacau”, maior será o teor de cacau e de compostos benéficos.

Evite a versão alcalinizada, processo utilizado para reduzir a acidez e o amargor do cacau, mas que pode destruir até 80% dos flavonóis. O cacau em pó natural (não alcalinizado) é sempre a melhor escolha, segundo a especialista do Einstein.

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Fonte: Agência Einstein

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