Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Tadalafila: os riscos do remédio para ereção que virou até pré-treino de academia

A tadala não ajuda a criar músculo, e seu uso entre jovens sem disfunção erétil pode causar dependência psicológica. Entenda.

Por Eduardo Lima 22 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de duas pílulas uma azuis e outra amarela na palma da mão de um homem.
 (samael334/Getty Images)
Continua após publicidade
Tadalafila: os riscos do remédio para ereção que virou até pré-treino de academia Priorizar nos meus resultados Google

O Cialis é a droga da vez. Talvez você a conheça por outro nome: tadalafila. Está nas farmácias, em letra de música e nas contas de Instagram de uma penca de influenciadores.

De acordo com a associação PróGenéricos, a “tadala” (como é apelidada nas redes sociais) foi o 5º medicamento mais vendido do Brasil em 2024. São mais de 61 milhões de unidades comercializadas do remédio usado para tratar disfunção erétil.

A versão genérica do Cialis sai bem barata: numa pesquisa rápida no Google dá para encontrar farmácias online vendendo uma caixa com 4 comprimidos por menos de R$ 15.

O medicamento é muito semelhante à sildenafila, nome genérico do famoso Viagra. O Dr. Luiz Otávio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, explicou para a Super que ambos os medicamentos são inibidores da fosfodieterase-5 (PDE5), uma enzima que, por sua vez, inibe a ereção. A tadalafila pode ser usada diariamente ou só no dia da relação sexual.

Siga

A tadalafila também pode melhorar a micção (capacidade de urinar), apesar de não ter efeito na próstata. Também pode se receitada, em doses maiores, para casos raros de hipertensão pulmonar. Mas não é só para essas indicações médicas que o remédio está sendo usado.

Continua após a publicidade

Apesar de precisar de uma receita para ser adquirida, a tadala parece estar onipresente. Não há indicação para uso recreativo nem para pré-treino de academia, mas a substância tem sido usada para esses fins – especialmente por jovens.

Tem até quem venda bala de ursinho com tadalafila. O youtuber Jon Vlogs anunciou a Metbala, empresa que comercializa o medicamento em forma de gummy depois de um questionário que, de acordo com o site do produto, será analisado por um médico. O médico, por sua vez,  vai recomendar o “tratamento mais adequado” para cada caso. A propaganda para o medicamento controlado na versão bala de goma, feita com várias mulheres desacordadas, foi bem criticada nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Risco físico

Há várias alegações falsas de que o medicamento pode ajudar homens e mulheres a ganhar músculos mais rápido. A ideia é que a tadalafila relaxa o endotélio, camada que reveste a parede interna das artérias, e por consequência ajudaria a levar mais sangue para os músculos, o que poderia ajudar no crescimento deles.

Não existe nenhuma comprovação científica que tadalafila ajude na função muscular. Torres explica que o único estudo sobre o assunto foi pequeno, só com 43 homens, durante um período curto de tempo, e sem nem ter grupo de controle para comparar os resultados.

“Todas as diretrizes mundiais contraindicam o uso de tadalafila para função muscular ou para aumento de performance física”, afirma Torres.

Continua após a publicidade

Para além dos marombas, o tadala é comum entre jovens que desejam melhorar o desempenho sexual. A substância, porém, é indicada para casos sérios de disfunção erétil, cuja origem seja tanto orgânica (um problema no pênis, por exemplo) quanto psicológica. Não haverá problemas de saúde caso alguém decida “tomá-lo à toa”, nas palavras de Torres. Mas fica a ressalva de que o remédio não é indicado para uso recreativo

Continua após a publicidade

“A única contraindicação, tanto do Viagra quanto do Cialis [tadalafila], é o uso concomitante com medicamentos à base de nitratos”, que pode levar a uma diminuição da pressão arterial. É preciso tomar cuidado com remédios como monocordil, isordil e sustrate, normalmente usados para tratar insuficiência cardíaca e outras questões médicas relacionadas ao coração.

Como qualquer remédio, a tadalafila pode ter efeitos colaterais. O medicamento pode entupir o nariz, deixar o rosto vermelho e causar dor de cabeça e dor muscular. Esses efeitos são, em geral, passageiros e não muito graves, mas quem os sentir não deve tomar a medicação.

Risco psicológico

Se esse remédio não faz tanto mal, então não há problema em tomá-lo de forma indiscriminada, certo? Errado. “O que pode acontecer quando você usa [a tadalafila] para performance é causar uma dependência psicológica”, explica Torres, “do tipo ‘eu só vou conseguir transar se tomar o remédio'”.

Continua após a publicidade

Ana Beatriz Chamati, psicóloga especialista em infância e adolescência, afirma que o uso excessivo do remédio em casos sem necessidade médica pode “camuflar um processo de aprendizagem sobre o envolvimento na relação sexual”.

Em muitos casos, quem está usando esse remédio de forma indiscriminada são jovens com ansiedade em relação ao desempenho sexual. O uso da tadalafila nesses casos sem necessidade orgânica pode atrapalhar o desenvolvimento natural da sexualidade nas primeiras relações, transformando uma insegurança pessoal em uma questão medicamentosa.

O medo profundo de que, se não usar a tadalafila ou outra medicação, tudo vai dar errado, é por si só um “estado emocional desfavorável à ereção”, segundo Chamati. Se o medicamento está sendo usado para resolver uma situação de ansiedade, a pessoa vai acreditar “que só consegue se envolver sexualmente com o medicamento […] e então pode ocorrer a dependência do medicamento como efeito colateral”.

“Isso se intensifica quando não há vinculo amoroso nem um parceiro sexual fixo para desenvolver essa aprendizagem com segurança”, explica Chamati. “A construção de uma relação amorosa pode ser um ambiente para estabelecer confiança, trazendo mais leveza caso a ereção não ocorra, mesmo porque a ereção é uma parte da relação sexual, e não a relação sexual em si.”

Para superar uma insegurança como essa, a solução não é gummy de tadala. “Só caminhamos para a aprendizagem quando nos colocamos vulneráveis nas relações e somos expostos às situações de frustração e angústia, o que é normal no desenvolvimento humano”, afirma Chamati. Numa sociedade que evita a todo custo as falhas, o desconforto emocional e a vulnerabilidade, quem sai perdendo é a vida sexual saudável.

Publicidade
TAGS:
remédio
Saúde
Sexo
Viagra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).