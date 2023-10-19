Terapia genética cura alcoolismo em macacos

O tratamento, inventado por cientistas dos EUA, usa o vírus adeno-associado 2 (AAV2), que infecta humanos e outros primatas. Ele foi modificado para carregar um gene chamado GDNF, e injetado na área tegmental ventral do cérebro de quatro macacos alcoólatras. Outros quatro animais, igualmente dependentes, receberam placebo.

Nos macacos tratados com o vírus (1), o consumo de álcool caiu 90%. Motivo: o gene GDNF gera uma proteína que aumenta a produção de dopamina (neurotransmissor relacionado ao prazer, e estimulado pelo álcool).

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Uma técnica similar, também usando o AAV2, já está sendo testada em humanos. O objetivo é tratar o Parkinson, causado pela falta de dopamina.

Fonte 1. GDNF gene therapy for alcohol use disorder in male non-human primates. K Grant e outros, 2023.