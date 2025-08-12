Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Tetracromatismo: a mutação que faz enxergar até 100 milhões de cores

Para causar inveja a qualquer artista: entenda a mutação que altera a estrutura dos cones da retina e permite enxergar um espectro de cores muito maior

Por Bela Lobato 12 ago 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Foto aproximada de um olho humano na cor marrom.
 (Peter Finch/Getty Images)
Continua após publicidade
Tetracromatismo: a mutação que faz enxergar até 100 milhões de cores Priorizar nos meus resultados Google
A visão de 100 milhões de cores

Nome: Tetracromatismo
Genes envolvidos: OPN1MW e OPN1LW
Prevalência: desconhecida

A maioria das pessoas enxerga o mundo com três canais de cor. Isso é possível graças aos cones da retina, estruturas sensíveis à luz dentro dos olhos. Em geral, temos três tipos de cones, capazes de detectar ondas curtas (azuis), médias (verdes) e longas (vermelhas). Combinando essas três, nosso cérebro consegue criar cerca de 1 milhão de cores – isto é, assumindo que você, como a maioria dos humanos, tenha a visão tricromática. 

Pode ser, entretanto, que você seja uma das mulheres sorteadas com uma condição raríssima: o tetracromatismo. Em vez de três, elas têm quatro tipos distintos de cones – e, em teoria, podem perceber até 100 milhões de cores. 

É difícil imaginar o que isso significa. Mas dá para resumir em uma sensibilidade extrema às nuances de cores, especialmente diferenciando tons que a maioria das pessoas perceberia como idênticos. Há mais azuis entre o marinho e o ciano do que sonha o Guia Pantone, diria um tetracromático.

O tetracromatismo humano está ligado a variações genéticas no cromossomo X, onde estão os genes que detectam as cores verde e vermelha. Suspeita-se que os genes responsáveis sejam o OPN1MW (para o cone sensível ao verde) e OPN1LW (para o sensível ao vermelho). 

Siga
Continua após a publicidade

Como as mulheres, em geral, portam dois cromossomos X, uma mutação pode fazer com que elas herdem até quatro versões diferentes desses genes – por exemplo, duas versões funcionalmente distintas do OPN1MW. Daí, em certos casos, em vez de três, elas têm quatro tipos de cones distintos. Já os homens, que têm apenas um cromossomo X, não apresentam essa possibilidade genética. 

Acredita-se que 12% das mulherem tenham quatro cones. Mas isso não significa que todas elas sejam tetracromáticas. A condição depende de dois fatores principais: o novo cone precisa, de fato, ser sensível a um comprimento de onda diferente dos demais, e o cérebro deve ser capaz de processar essa informação adicional. Em outras palavras, é necessário não apenas ter a estrutura mas também saber usá-la.

O caso mais famoso é o da artista plástica australiana Concetta Antico, cujo tetracromatismo foi confirmado geneticamente e em testes práticos. Ela demonstra uma capacidade incomum de distinguir cores em ambientes de baixa luminosidade ou que parecem idênticas para a maioria das pessoas. Os cientistas acreditam que a formação artística precoce pode ter contribuído para o desenvolvimento cerebral necessário para interpretar o quarto canal de cor.

Continua após a publicidade

Apesar de raro em humanos, o tetracromatismo é relativamente comum em outras espécies, sobretudo em alguns peixes e aves. Mas existem animais mais exagerados: os crustáceos estomatópo–dos, conhecidos popularmente como lacraias-do-mar, têm 16 tipos de cones. Mesmo que nem todos sejam usados da mesma forma para distinguir cores, a percepção visual desses bichinhos é inimaginável para nós.

A confirmação do tetracromatismo em humanos exige testes genéticos detalhados e experimentos práticos controlados. Apesar de abundantes, os testes online não são confiáveis, já que os monitores convencionais operam com apenas três canais de cor (vermelho, verde e azul), e não conseguem gerar estímulos que simulem um quarto canal.

Continua após a publicidade

Vale dizer que os genes OPN1MW e OPN1LW também ajudam a explicar o daltonismo, que costuma envolver a incapacidade de distinguir tons de verde e vermelho. Essa é uma condição que vem de alelos recessivos, e justamente por isso é mais comum em homens. Eles, afinal, carregam apenas um cromossomo X, então, se os genes tiverem essa mutação, não tem jeito. No caso das mulheres, existe a chance de o outro cromossomo X ter alelos dominantes – e aí, nada de daltonismo. Estima-se que 8% da população masculina seja daltônica em algum nível, contra 0,5% da feminina.

Fontes: artigos Investigating potential human tetrachromacy in individuals with tetrachromat genotypes using multispectral techniques”, Bochko et al.; “The genetics of normal and defective color vision”. Neitz et al.; “Tetrachromacy: the mysterious case of extra-ordinary color vision”, Jordan et al.

Publicidade
TAGS:
MUTAÇÃO GENÉTICA
visão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).