Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Vacina do Butantan contra a dengue mantém proteção por cinco anos, revela estudo

Imunizante de dose única reduz casos graves em 80%, mostra análise de longo prazo.

Por Bruno Carbinatto 5 mar 2026, 19h00
Fotografia da vacina da Dengue.
 (Butantan/Divulgação)
Continua após publicidade
Vacina do Butantan contra a dengue mantém proteção por cinco anos, revela estudo Priorizar nos meus resultados Google

A brasileira Butantan-DV, a primeira vacina de dose única contra a dengue, mantém alta proteção contra formas graves da doença por pelo menos cinco anos após a aplicação, revelou um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Butantan.

O imunizante teve uma eficácia geral de 65% contra casos sintomáticos de dengue e 80,5% contra quadros graves da doença. Entre pessoas que nunca pegaram o vírus, a eficácia registrada foi de 58,9%; nos participantes que já tinham sido infectados antes da vacina, o valor foi de 77,1%. Nenhum caso de hospitalização foi registrado entre os vacinados, contra 8 hospitalizações no grupo placebo.

Os dados indicam proteção duradoura e significativa contra as formas graves de infecção pelos dois sorotipos mais comuns da dengue, o DENV-1 e DENV-2 (não foram registrados casos do tipo DENV-3 e DENV-4 no estudo). Os resultados foram publicados no prestigiado periódico científico Nature Medicine

Siga

Os números são fruto de uma análise de longo prazo de um ensaio clínico de fase 3 iniciado há dez anos. Entre 2016 e 2019, mais de 16 mil voluntários participaram do estudo em 14 estados brasileiros; cerca de 10 mil tomaram a vacina e outros 6 mil receberam placebo.

Em 2024, um estudo publicado na revista New England Journal of Medicine já mostrava que a vacina era eficaz em prevenir casos graves da doença por pelo menos dois anos após a imunização. Com base nesses dados, a Anvisa aprovou, em novembro de 2025, a Butantan-DV. Com isso, ela se tornou a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo.

Continua após a publicidade

Mpox: guia rápido com sintomas, riscos e vacina

O estudo recente apenas reforça a eficácia da vacina e mostra que sua proteção se estende por, pelo menos, cinco anos. 

O ensaio clínico contou com pessoas entre 2 e 59 anos de idade. O imunizante, desenvolvido pelo Butantan em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, é feito a partir do vírus da dengue vivo e atenuado, uma tecnologia clássica das vacinas, e protege contra os quatro sorotipos.

Continua após a publicidade

O novo estudo também confirma o perfil de segurança da Butantan-DV. Não foram observados efeitos adversos graves, e a reclamação mais comum entre quem foi imunizado foi de dor de cabeça.

No SUS, uma vacina contra a dengue está disponível desde fevereiro de 2024: a japonesa Qdenga. Ela é recomendada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que é a faixa etária com maior número de hospitalizações, e precisa de duas doses para funcionar. O imunizante brasileiro tem a vantagem de ser aplicado em dose única. 

Publicidade
TAGS:
casos de dengue
Dengue
Saúde
vacina
Vacinação
Vacinas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).