Vacina do Butantan contra a dengue mantém proteção por cinco anos, revela estudo
Imunizante de dose única reduz casos graves em 80%, mostra análise de longo prazo.
A brasileira Butantan-DV, a primeira vacina de dose única contra a dengue, mantém alta proteção contra formas graves da doença por pelo menos cinco anos após a aplicação, revelou um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Butantan.
O imunizante teve uma eficácia geral de 65% contra casos sintomáticos de dengue e 80,5% contra quadros graves da doença. Entre pessoas que nunca pegaram o vírus, a eficácia registrada foi de 58,9%; nos participantes que já tinham sido infectados antes da vacina, o valor foi de 77,1%. Nenhum caso de hospitalização foi registrado entre os vacinados, contra 8 hospitalizações no grupo placebo.
Os dados indicam proteção duradoura e significativa contra as formas graves de infecção pelos dois sorotipos mais comuns da dengue, o DENV-1 e DENV-2 (não foram registrados casos do tipo DENV-3 e DENV-4 no estudo). Os resultados foram publicados no prestigiado periódico científico Nature Medicine.
Os números são fruto de uma análise de longo prazo de um ensaio clínico de fase 3 iniciado há dez anos. Entre 2016 e 2019, mais de 16 mil voluntários participaram do estudo em 14 estados brasileiros; cerca de 10 mil tomaram a vacina e outros 6 mil receberam placebo.
Em 2024, um estudo publicado na revista New England Journal of Medicine já mostrava que a vacina era eficaz em prevenir casos graves da doença por pelo menos dois anos após a imunização. Com base nesses dados, a Anvisa aprovou, em novembro de 2025, a Butantan-DV. Com isso, ela se tornou a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo.
O estudo recente apenas reforça a eficácia da vacina e mostra que sua proteção se estende por, pelo menos, cinco anos.
O ensaio clínico contou com pessoas entre 2 e 59 anos de idade. O imunizante, desenvolvido pelo Butantan em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, é feito a partir do vírus da dengue vivo e atenuado, uma tecnologia clássica das vacinas, e protege contra os quatro sorotipos.
O novo estudo também confirma o perfil de segurança da Butantan-DV. Não foram observados efeitos adversos graves, e a reclamação mais comum entre quem foi imunizado foi de dor de cabeça.
No SUS, uma vacina contra a dengue está disponível desde fevereiro de 2024: a japonesa Qdenga. Ela é recomendada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que é a faixa etária com maior número de hospitalizações, e precisa de duas doses para funcionar. O imunizante brasileiro tem a vantagem de ser aplicado em dose única.