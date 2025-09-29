Ver gente doente já ativa o sistema imunológico

Se o sistema imunológico conseguir antecipar uma infecção, começando a preparar as defesas do organismo um pouco antes de a pessoa entrar em contato com um vírus ou bactéria, pode ganhar uma vantagem crucial no combate àquela doença. E ele, incrivelmente, parece fazer isso.

Um estudo (1) publicado por cientistas suíços e italianos revelou que o simples fato de ver uma pessoa doente já é suficiente para alertar o sistema imune: ele imediatamente aumenta a produção de células linfoides inatas (ILCs), que atuam no combate a infecções.

Na experiência, 60 voluntários foram expostos a imagens neutras, de pessoas saudáveis, e também a fotos de gente doente. Eles tiveram as ondas cerebrais monitoradas durante o teste e uma amostra de sangue colhida logo depois. Resultado: quando as pessoas viam fotos de gente doente, isso estimulava determinadas áreas cerebrais (como a ínsula anterior e o córtex somatossensorial), e também aumentava a quantidade de células ILC no sangue.

Fonte 1. “Neural anticipation of virtual infection triggers an immune response”.