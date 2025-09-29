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Saúde

Ver gente doente já ativa o sistema imunológico

O organismo fica atento a sinais das outras pessoas – e há um motivo para isso.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2025, 14h00
Imagem de um rapaz, gripado, assoando o nariz num ambiente de trabalho. Ao fundo, vê-se, outras pessoas trabalhando.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Se o sistema imunológico conseguir antecipar uma infecção, começando a preparar as defesas do organismo um pouco antes de a pessoa entrar em contato com um vírus ou bactéria, pode ganhar uma vantagem crucial no combate àquela doença. E ele, incrivelmente, parece fazer isso.

Um estudo (1) publicado por cientistas suíços e italianos revelou que o simples fato de ver uma pessoa doente já é suficiente para alertar o sistema imune: ele imediatamente aumenta a produção de células linfoides inatas (ILCs), que atuam no combate a infecções.

Na experiência, 60 voluntários foram expostos a imagens neutras, de pessoas saudáveis, e também a fotos de gente doente. Eles tiveram as ondas cerebrais monitoradas durante o teste e uma amostra de sangue colhida logo depois. Resultado: quando as pessoas viam fotos de gente doente, isso estimulava determinadas áreas cerebrais (como a ínsula anterior e o córtex somatossensorial), e também aumentava a quantidade de células ILC no sangue.

Fonte 1. “Neural anticipation of virtual infection triggers an immune response”.

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