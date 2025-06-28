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Saúde

Wegovy e Mounjaro podem afetar o funcionamento dos seus anticoncepcionais

Casos de gravidez indesejada levaram Reino Unido a publicar uma série de orientações sobre os medicamentos para emagrecer. Entenda.

Por Simon Cork* 28 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia domedicamento para emagrecimento Wegovy.
 (James Manning - PA Images/Getty Images)
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Wegovy e Mounjaro podem afetar o funcionamento dos seus anticoncepcionais Priorizar nos meus resultados Google

*Simon Cork é professor sênior de fisiologia da Universidade Anglia Ruskin. O texto a seguir é uma republicação do site The Conversation.

Medicamentos para emagrecer, incluindo Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida), estão se tornando cada vez mais populares entre aqueles que tentam perder peso. Mas o aumento dos chamados

“bebês Ozempic” levou o órgão regulador de medicamentos do Reino Unido a emitir orientações sobre seu uso por mulheres em idade reprodutiva.

A orientação surge após a agência receber 40 relatos de gravidezes indesejadas de mulheres que usavam medicamentos para emagrecer. É importante destacar o efeito que esses medicamentos podem ter na eficácia dos contraceptivos orais.

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As injeções para perda de peso (incluindo semaglutida e tirzepatida) agem imitando o hormônio natural GLP-1, liberado pelo intestino após as refeições. Uma das funções desse hormônio é suprimir o apetite. A tirzepatida também atua em outro sistema hormonal natural chamado GIP, também conhecido por suprimir o apetite.

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O mecanismo pelo qual esses medicamentos afetam o apetite é multifacetado. Primeiro, eles inibem regiões do cérebro associadas à fome. Isso suprime o aumento do apetite que ocorre quando as pessoas perdem peso. Os medicamentos GLP-1 também retardam a velocidade com que os alimentos saem do estômago.

Atualmente, há muito pouca literatura publicada que investigue as interações entre medicamentos GLP-1 e anticoncepcionais orais. No entanto, o efeito desses medicamentos no esvaziamento gástrico parece explicar, pelo menos em parte, por que a pílula anticoncepcional oral pode não funcionar tão bem quanto o esperado.

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Um estudo de 2024 demonstrou que a tirzepatida reduziu a quantidade de etinilestradiol (uma forma sintética de estrogênio, componente da pílula anticoncepcional oral combinada) na corrente sanguínea em 20%. Também aumentou o tempo necessário para a absorção completa do etinilestradiol na corrente sanguínea em duas a quatro horas.

Essa absorção reduzida prejudica a capacidade do medicamento de suprimir a ação do sistema reprodutor feminino. Isso afetará seus efeitos contraceptivos. Notavelmente, os efeitos da semaglutida na absorção do etinilestradiol foram menos pronunciados.

O aumento do tempo necessário para a absorção completa do contraceptivo é provavelmente consequência da redução do esvaziamento gástrico, visto que o etinilestradiol é absorvido principalmente no intestino delgado. As razões pelas quais esses efeitos foram mais pronunciados com a tirzepatida em comparação com a semaglutida permanecem obscuras. No entanto, um estudo mostrou que, embora ambos os medicamentos afetem o esvaziamento gástrico em grau semelhante, esses efeitos são muito mais duradouros com a tirzepatida.

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Outros fatores possíveis

Dois efeitos colaterais comumente observados com medicamentos GLP-1 incluem vômitos e diarreia – afetando 12% e 23% dos pacientes que tomam tirzepatida, respectivamente. Vômitos e diarreia têm o potencial de interferir na absorção de todos os tipos de medicamentos orais – incluindo anticoncepcionais.

Isso ocorre porque os medicamentos podem ser expelidos do corpo antes de serem absorvidos pela corrente sanguínea. Por esse motivo, recomenda-se que pessoas que tomam pílula anticoncepcional usem um método contraceptivo de reserva caso vomitem ou tenham diarreia, para evitar uma gravidez indesejada.

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Outro fator que poderia explicar a ligação entre o uso do medicamento GLP-1 e a gravidez indesejada poderia ser o efeito que a perda de peso em geral tem na fertilidade.

A obesidade tem sido associada há muito tempo à redução da fertilidade. Ela também pode agravar outras condições que afetam a fertilidade, como a síndrome dos ovários policísticos, um distúrbio hormonal que afeta o funcionamento dos ovários.

É provável que a perda de peso associada ao uso de medicamentos GLP-1 leve a um aumento da fertilidade. Isso, por sua vez, pode aumentar a probabilidade de as mulheres engravidarem, independentemente de usarem ou não anticoncepcionais orais.

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Até o momento, não parece que outros métodos contraceptivos sejam afetados pelos medicamentos para emagrecimento GLP-1. É improvável que métodos contraceptivos não orais, como dispositivos intrauterinos (DIUs), adesivos transdérmicos e implantes, sejam afetados, pois seus ingredientes ativos são absorvidos pela corrente sanguínea independentemente do trato gastrointestinal. Da mesma forma, barreiras físicas como preservativos e DIUs de cobre também não são afetadas.

No entanto, mulheres que usam contraceptivos orais são aconselhadas a usar um método contraceptivo adicional não oral (como preservativos) por quatro semanas após o início do uso de semaglutida ou tirzepatida. É nesse período que os efeitos colaterais costumam ser mais intensos.

Devido à falta de evidências sobre a segurança desses medicamentos durante a gravidez, mulheres que engravidam enquanto usam um medicamento para perda de peso são aconselhadas a conversar com seu médico para encontrar medicamentos alternativos.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o texto original.

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