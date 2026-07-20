3 notícias sobre: energia nuclear nos EUA
País acelera retomada – mas ainda falta um elemento crucial.
Casa Branca ajuda a financiar 10 reatores
O governo dos EUA liberou US$ 17,5 bilhões para acelerar a construção de cinco novas usinas, com dois reatores cada uma. O objetivo é fornecer mais energia para datacenters, que já consomem 5% de toda a eletricidade no país e poderão precisar do triplo disso a partir de 2028. Os EUA só construíram dois reatores nos últimos 20 anos, e o projeto acabou custando US$ 31 bilhões.
Walmart vai comprar a energia de usina
A retomada da energia nuclear é puxada pela corrida da IA, mas pode se espalhar para outros setores. A rede Walmart assinou contrato com a Constellation Energy, que opera uma usina em Illinois, para comprar 176 megawatts (equivalente ao consumo de 150 mil residências) nos próximos 15 anos. A rede pretende se tornar neutra em carbono até 2040 (e energia nuclear não emite CO2).
Lixo nuclear ainda não tem depósito definitivo
Os EUA detêm a maior quantidade de lixo nuclear: são 100 mil toneladas de urânio já gasto, mas ainda muito radioativo, que atualmente ficam guardadas nas usinas e em depósitos provisórios. O país pretende construir um armazém permanente, escavado na montanha Yucca, no estado de Nevada. Mas a resistência dos políticos locais, que não querem o depósito, segue emperrando a obra.