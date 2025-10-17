50 tons de verde

Carta ao Leitor da edição 480, de outubro de 2025.

A primeira vez que a Super deixou de ser vermelha foi em 2007. Era uma edição verde, 100% dedicada ao clima.

A decisão não tem muito segredo. Naquela época, já se sabia sobre a urgência de resolver o aquecimento global. Publicamos outras cinco capas verdes, uma por ano, até 2012.

Todas elas, desde sexta (17), estão disponíveis no app GoRead (obrigado, Acervo Abril!). É uma viagem no tempo bacana, mas também um tanto frustrante. Afinal, depois de todo esse tempo, parece que não movemos um dedo para resolver o problema.

Não é bem verdade. Desde o Acordo de Paris, em 2015, o mundo deu alguns passos em direção à descarbonização. Só que foram passos tímidos. Muito tímidos. Nesse ritmo, não dá. Ou aumentamos o pace agora ou não conseguiremos continuar andando.

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Salvar o clima é o desafio mais difícil da História. Ponto. Dureza, mas tem jeito. É o que você verá na reportagem de capa do Bruno Carbinatto e do Eduardo Lima, resultado de uma apuração ímpar de meses devorando livros e relatórios, além de entrevistas com alguns dos maiores especialistas climáticos do planeta.

Para lê-las, basta clicar no link:

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Esta edição verde marca a estreia de um novo papel, mais ecológico e agradável à leitura. E dá início também à nossa cobertura da COP30, na qual o Brasil tem a chance de, enfim, despontar como líder dessa revolução. A Maria Clara Rossini, nascida no Pará, voltará à sua terrinha para acompanhar a conferência.

Em 2010, num dos editoriais de uma Super verde, o diretor Sérgio Gwercman recuperou uma frase de Roberto Civita, ex-chefão da Abril, sobre o ofício desta revista: “Transformar o interessante em relevante e o relevante em interessante”. É a síntese do nosso desafio diário. Mostrar por que você deve ler sobre exoplanetas, jegues e tardígrados. E, ao mesmo tempo, convidá-lo a ler sobre assuntos desconfortáveis – caso da crise climática.

Fique tranquilo: o texto do Carbs e do Dudu é didático, e dosa seriedade com leveza. Contribui para a equação o trabalho da Cristielle Luise, que teve as boas sacadas das ilustrações da matéria.

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A Cris, diga-se, faz parte de uma equipe premiada. Enquanto preparávamos esta edição, o time de arte da Super, liderado há anos pela Juliana Krauss, foi destaque na 2ª Mostra Brasileira de Design da Informação, com cinco trabalhos selecionados. Parabéns, meninas!

Foi um mês agitado na redação. Mas não para por aí: temos um monte de novidades na gaveta. Em breve, você saberá. A Super está a todo vapor. (Droga, precisaremos de uma versão mais sustentável dessa frase.)