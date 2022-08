Ajudar os filhos na lição de casa não melhora as notas das crianças

Muitos pais consideram ajudar crianças pequenas com a lição de casa tão importante quanto garantir que elas comam vegetais e se deitem cedo. Entre os benefícios possíveis que esse auxílio pode proporcionar, contudo, não está uma melhora nas notas. É o que apontou um estudo americano.

Os pesquisadores analisaram duas bases de dados, que cobriam alunos de escolas do fundamental, tanto públicas como privadas. Eles não encontraram nenhuma associação significativa entre a ajuda dos pais com a lição de casa e as habilidades de matemática ou leitura de uma criança.

Não importa o quão inteligente fosse o pai ou o filho, ou seu status socioeconômico, é improvável que o tempo despendido tenha um impacto significativo nos resultados acadêmicos da criança.

A questão de quanta ajuda os pais devem fornecer com a lição de casa já estava no debate científico. O apoio correto pode tornar as crianças amantes do aprendizado; por outro lado, se envolver demais pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda.

E os pais nem sempre gostam de ajudar. Pesquisas sugerem que, se os pais se estressam com o conteúdo, isso pode não só prejudicar o processo da criança como gerar tensão na casa. Às vezes, se o tempo e a paciência forem curtos, os adultos acabam simplesmente dando as respostas a seus filhos em vez de guiá-los pelo caminho do aprendizado. Lembrando que a maioria dos pais não têm formação em pedagogia ou treinamento para isso. Sem a chance de serem desafiadas, as crianças não estimulam seu aprendizado nem as habilidades necessárias.

Se uma criança sentir que os pais estão muito em cima, pressionando por uma resposta correta, isso pode gerar tensão e prejudicar o ensino. Em contrapartida, um professor que cuida de várias crianças é menos provável de intimidar.

Enquanto a maioria dos estudos desse tipo se concentrava em crianças no segundo ensino fundamental e no ensino médio, desta vez os pesquisadores observaram meninas e meninos mais novos, entre a primeira e quinta série. Nesse estágio, as crianças estão em um momento importante de desenvolvimento, quando o dever de casa pode ter um impacto aumentado, negativo ou positivo.

Para fazer isso, os autores usaram conjuntos de dados americanos de 1997 e 2011, e também levaram em consideração variáveis ​​como status socioeconômico e grau de educação dos pais.

Mas vale ajudar

Isso não quer dizer que você deve parar de ajudar seu filho. O estudo apenas analisou o reflexo disso nas notas, e não outros possíveis benefícios. O momento da tarefa de casa pode fazer os pais passarem mais tempo com seus filhos, ajudando inclusive na saúde psicológica da criança. Apoio e confiança dos pais também estão associados a uma maior sensação de conquista. A equipe afirma que é necessário distinguir as diferentes formas de ajuda dos pais.

Os autores reconhecem que, devido à época a que os dados se referem, eles não examinaram o aprendizado durante a pandemia Covid-19. Durante esse período, a responsabilidade de ensinar foi, em parte, trazida ao lar, e a ajuda dos pais era essencial. Apesar disso, eles chamam atenção para a diferença entre uma escola em casa e uma ajuda na lição com frequência a uma escola regular.

