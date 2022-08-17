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Sociedade

Ajudar os filhos na lição de casa não melhora as notas das crianças

O auxílio pode, sim, ser benéfico, mas não vai refletir no boletim.

Por Leo Caparroz 17 ago 2022, 16h57 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Foto de um pai ajudando a filha na lição de casa.
 (shapecharge/Getty Images)
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Muitos pais consideram ajudar crianças pequenas com a lição de casa tão importante quanto garantir que elas comam vegetais e se deitem cedo. Entre os benefícios possíveis que esse auxílio pode proporcionar, contudo, não está uma melhora nas notas. É o que apontou um estudo americano.

Os pesquisadores analisaram duas bases de dados, que cobriam alunos de escolas do fundamental, tanto públicas como privadas. Eles não encontraram nenhuma associação significativa entre a ajuda dos pais com a lição de casa e as habilidades de matemática ou leitura de uma criança.

Não importa o quão inteligente fosse o pai ou o filho, ou seu status socioeconômico, é improvável que o tempo despendido tenha um impacto significativo nos resultados acadêmicos da criança.

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A questão de quanta ajuda os pais devem fornecer com a lição de casa já estava no debate científico. O apoio correto pode tornar as crianças amantes do aprendizado; por outro lado, se envolver demais pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda.

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E os pais nem sempre gostam de ajudar. Pesquisas sugerem que, se os pais se estressam com o conteúdo, isso pode não só prejudicar o processo da criança como gerar tensão na casa. Às vezes, se o tempo e a paciência forem curtos, os adultos acabam simplesmente dando as respostas a seus filhos em vez de guiá-los pelo caminho do aprendizado. Lembrando que a maioria dos pais não têm formação em pedagogia ou treinamento para isso. Sem a chance de serem desafiadas, as crianças não estimulam seu aprendizado nem as habilidades necessárias.

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Se uma criança sentir que os pais estão muito em cima, pressionando por uma resposta correta, isso pode gerar tensão e prejudicar o ensino. Em contrapartida, um professor que cuida de várias crianças é menos provável de intimidar.

Enquanto a maioria dos estudos desse tipo se concentrava em crianças no segundo ensino fundamental e no ensino médio, desta vez os pesquisadores observaram meninas e meninos mais novos, entre a primeira e quinta série. Nesse estágio, as crianças estão em um momento importante de desenvolvimento, quando o dever de casa pode ter um impacto aumentado, negativo ou positivo.

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Para fazer isso, os autores usaram conjuntos de dados americanos de 1997 e 2011, e também levaram em consideração variáveis ​​como status socioeconômico e grau de educação dos pais. 

Mas vale ajudar

Isso não quer dizer que você deve parar de ajudar seu filho. O estudo apenas analisou o reflexo disso nas notas, e não outros possíveis benefícios. O momento da tarefa de casa pode fazer os pais passarem mais tempo com seus filhos, ajudando inclusive na saúde psicológica da criança. Apoio e confiança dos pais também estão associados a uma maior sensação de conquista. A equipe afirma que é necessário distinguir as diferentes formas de ajuda dos pais.

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Os autores reconhecem que, devido à época a que os dados se referem, eles não examinaram o aprendizado durante a pandemia Covid-19. Durante esse período, a responsabilidade de ensinar foi, em parte, trazida ao lar, e a ajuda dos pais era essencial. Apesar disso, eles chamam atenção para a diferença entre uma escola em casa e uma ajuda na lição com frequência a uma escola regular.

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