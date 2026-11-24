Este texto foi adaptado da reportagem de capa Os últimos povos isolados, publicada na Super em abril de 2025.

Como proteger pessoas que não querem ser encontradas? Esse é o desafio diário das Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs) da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), responsáveis por zelar pelos povos indígenas isolados da Amazônia. Desde 1987, a política brasileira é a do não contato: os servidores não procuram esses grupos e não devem se aproximar deles. Mas, para protegê-los, precisam saber onde vivem, quantos são, como se deslocam, o que comem e que língua falam.

Não se trata de mera curiosidade antropológica. Imagine um povo caçador-coletor que, de tempos em tempos, migra pela floresta em busca de um novo lugar para viver. Se os sertanistas perceberem que o grupo está seguindo para o leste, podem se antecipar e erguer uma base de vigilância naquela direção – antes que os indígenas esbarrem em garimpeiros, por exemplo.

Parte do monitoramento é feita do alto, com sobrevoos baixos que permitem estimar o tamanho de uma população e comparar casas e roças com as de grupos já conhecidos. Peru e Colômbia usam o mesmo recurso. Só que ele não basta: as pistas mais valiosas estão no chão, e para lê-las é preciso entrar na mata.

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Detetives da floresta

O sertanista Daniel Cangussu, que coordena a FPE Madeira-Purus, no sul do Amazonas e norte de Rondônia, chama esse trabalho de “arqueologia do presente”. A lógica é parecida com a dos arqueólogos que reconstroem o cotidiano de humanos de milhares de anos atrás a partir do que eles deixaram para trás. A diferença é que aqui os vestígios são de gente viva.

Os mateiros – que podem ser servidores da Funai ou moradores da floresta, muitas vezes indígenas – sabem dizer se uma trilha foi aberta por bicho ou por gente, e há quanto tempo está ali. Eles enxergam as marcas de antropização: trechos de mata que parecem intocados, mas foram moldados por mãos humanas.

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Com a prática, dá para extrair muita coisa desses sinais. Uma ponte mais reforçada, ou pegadas acompanhadas da marca de um cajado, sugerem que há alguém mais velho no grupo. Uma rede amarrada a uma estaca robusta, capaz de aguentar mais peso, indica uma mulher grávida. Se mais tarde aparecem estacas para uma rede pequenininha, é sinal de que o bebê nasceu. E um cesto com defeitos pode ser obra de uma criança aprendendo o ofício dos adultos.

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Depois de anos seguindo os rastros do povo Hi-Merimã, Cangussu aprendeu a notar mudanças sutis como essas. “As crianças que eu monitorei em 2010 são adultas hoje. Eu estou acompanhando os vestígios de pessoas que cresceram, tiveram filhos, morreram”, contou ele à Super. “Eu vejo as pessoas recuando, avançando, mudando o seu modo de vida, grupos que eram maiores se dividirem. É uma vida que eu monitoro.”

Não existe um curso que ensine tudo isso. O ofício junta noções de arqueologia, paleontologia, botânica e antropologia com o conhecimento tradicional indígena – e muda conforme o território. Biólogo de formação, Cangussu aprendeu boa parte do que sabe com outros mateiros, muitas vezes os próprios indígenas, e depois sistematizou a experiência em um mestrado e em um livro sobre como decifrar os vestígios mais comuns da região onde trabalha.

Alguns desses sinais são verdadeiros recados. É o caso da tapagem, uma barreira de galhos e palha amarrados ou trançados na frente de um caminho. Ela pode delimitar uma área, fechar uma trilha antiga ou indicar o rumo certo numa bifurcação. Em qualquer caso, a mensagem é a mesma: não passe por aqui.

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Ouviu vozes? Hora de recuar

Mesmo que a ideia seja encontrar apenas vestígios, essas expedições exigem uma série de cuidados para não colocar os isolados em risco. Os exames de doenças contagiosas de toda a equipe precisam estar em dia, já que esses povos não têm memória imunológica contra muitos patógenos comuns fora da floresta. E as equipes nunca chegam perto demais: ouvir as vozes dos indígenas é motivo para dar meia-volta imediatamente.

De todo modo, quem observa quem é uma questão em aberto. “Eles monitoram o nosso mundo muito melhor do que nós monitoramos o deles. Provavelmente já nos viram no meio da mata várias vezes”, diz Cangussu.

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Nem sempre é fácil estimar quantas pessoas formam um povo isolado – e, quando é possível, a Funai prefere não divulgar o número, porque essa informação poderia deixar os grupos vulneráveis a ataques físicos ou políticos. Segundo o órgão, há 114 registros de povos isolados na Amazônia brasileira, dos quais 29 são confirmados. Os demais ainda estão em estudo ou em fase de qualificação das informações.

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