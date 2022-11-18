Catar exige instalação de spyware no celular durante a Copa
Público dos jogos é obrigado a instalar dois aplicativos - mas eles acessam muito mais dados do que seria realmente necessário.
As pessoas que vão ao país para ver os jogos da Copa do Mundo têm de instalar dois aplicativos, chamados Ehteraz e Hayya: o primeiro serve para atestar que você se vacinou contra a Covid, e o segundo é uma carteira virtual que guarda os ingressos para entrar nos estádios.
O problema é que, segundo análises feitas por especialistas noruegueses e pelo governo alemão, os dois apps exigem acesso total ao smartphone, podendo ler qualquer arquivo, espionar o conteúdo de outros programas, monitorar ligações e vigiar a localização da pessoa 24 horas por dia – inclusive quando esses dois aplicativos do Catar não estão abertos.
Ou seja, muito mais do que realmente seria necessário para o funcionamento deles. Segundo a análise do governo alemão, quem tiver de instalar os dois aplicativos deve formatar seu smartphone, reinstalando o sistema operacional, depois da Copa. A FIFA foi informada sobre o caso, mas preferiu não se manifestar.
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