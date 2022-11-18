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Sociedade

Catar exige instalação de spyware no celular durante a Copa

Público dos jogos é obrigado a instalar dois aplicativos - mas eles acessam muito mais dados do que seria realmente necessário.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2022, 10h17 | Atualizado em 24 nov 2022, 07h33
Imagem de divulgação do aplicativo Hayya.
 (Supreme Committee for Delivery & Legacy/Divulgação)
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As pessoas que vão ao país para ver os jogos da Copa do Mundo têm de instalar dois aplicativos, chamados Ehteraz e Hayya: o primeiro serve para atestar que você se vacinou contra a Covid, e o segundo é uma carteira virtual que guarda os ingressos para entrar nos estádios.

O problema é que, segundo análises feitas por especialistas noruegueses e pelo governo alemão, os dois apps exigem acesso total ao smartphone, podendo ler qualquer arquivo, espionar o conteúdo de outros programas, monitorar ligações e vigiar a localização da pessoa 24 horas por dia – inclusive quando esses dois aplicativos do Catar não estão abertos. 

Ou seja, muito mais do que realmente seria necessário para o funcionamento deles. Segundo a análise do governo alemão, quem tiver de instalar os dois aplicativos deve formatar seu smartphone, reinstalando o sistema operacional, depois da Copa. A FIFA foi informada sobre o caso, mas preferiu não se manifestar. 

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Leia também: Como não ser espionado

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