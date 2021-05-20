Hacker tentou contaminar água de cidade pela internet

No dia 5 de fevereiro, alguém invadiu os computadores do sistema de tratamento de água da cidade de Oldsmar, na Flórida, e aumentou o nível de hidróxido de sódio (soda cáustica, usada numa das etapas de descontaminação da água) para níveis perigosos, de 11 mil partes por milhão – o normal é 100 ppm.

Se consumida, a água poderia levar à morte. O ataque foi detectado imediatamente pela empresa de saneamento da cidade, que desfez a alteração.

Em 2019, um incidente similar ocorreu na cidade de Ellsworth, no Kansas. O autor do ataque foi Wyatt Travnichek, um ex-funcionário da empresa de água local. Ele foi preso e pode ser condenado a 25 anos de prisão.